Szinte mindenhol követelik a tüntetők a bebörtönzöttek szabadon engedését, de ilyen tömeges kiengedés még nem történt korábban.

A 370 ezres Hrodnában is folyamatosak a tüntetések a választások óta. A regionális központban kedden is körülbelül 15 ezres tömeg tüntetett Lukasenka ellen, de más városoktól eltérően a hrodnai tüntetéseknek már kézzelfogható eredményei is vannak – írta meg a 24.hu a tut.by cikkére hivatkozva.

Ezek közül a legkomolyabb fegyvertény, hogy sikerült elérniük, hogy engedjék ki a tüntetések miatt bebörtönzötteket a városi börtönökből, fogdákból.

Összesen 777 embert ki is engedtek, mindössze ketten maradtak börtönben, akik ellen büntetőeljárást indítottak. Ez azért nagy siker a tüntetőknek, mert szinte mindenhol követelik a tüntetők a bebörtönzöttek szabadon engedését, de ilyen tömeges kiengedés még nem történt korábban.

A nyomásgyakorlásnak köszönhetően a városi tévébe is bejutottak a tüntetők, a helyi hatóságok lényegében szemet hunynak a tüntetések felett, és még a rendőrséget is bocsánatkérésre bírták:

Hivatalosan elnézést kérek azon állampolgároktól, akiket fizikai erőszak ért, akiket őrizetbe vettek és szenvedtek ezektől

– mondta egy rendőrségi tisztségviselő.

