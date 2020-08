Kim Dzsong Unnak túl stresszes a meló

Az észak-koreai diktátor, Kim Dzsong Un felhatalmazta húgát, hogy egyes államügyekben ő döntsön.

Észak-Korea diktátora, a 36 éves Kim Dzsong Un átengedte húgának a döntést bizonyos államügyekben, és egyes párt- és állami vezetőknek is megnövelte a mozgásterét. Dél-Koreai értesülések szerint a így próbálja csökkenteni a rá nehezedő terheket, mivel egyszemélyi vezetőként eddig kizárólag neki volt döntési joga a legapróbb kérdésekben is.

A diktátor húgának neve lehetséges utódként már idén tavasszal is felmerült, amikor Kim Dzsong Un rejtélyes körülmények között hetekre eltűnt a világ elől. A világsajtó azt sem zárta ki, hogy már nincs életben, és nála három évvel fiatalabb húga, Kim Jo Dzsong már át is vette a hatalmat. Ez akkor nem történt meg, a vezető visszatérése óta azonban egyre gyakrabban jelent meg testvére társaságában, mára pedig hivatalosan is a második számú vezetővá vált a világtól teljesen elzárkózó kommunista diktatúrában.

A pár éve még elképzelhetetlennek tűnő változás oka az indoklás szerint az, hogy Kim kilenc év alatt megelégelte a hatalommal járó stresszt, de az sem kizárt, hogy a népszerűtlen döntéseket (amelyekből egy hatalmas munkatáborrá alakított országban akad néhány) majd Kim húgának kell meghoznia, hogy a diktátor tovább tetszeleghessen a kedves vezető szerepkörében. Ugyanakkor az biztosnak tűnik, hogy a végső szót ezután is Kim mondja majd ki.

