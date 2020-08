Ki nem találná, min dolgozik titokban Meghan Markle és Harry herceg

Nagyszabású tévéshow tervezésébe fogott titokban Meghan Markle és férje, Harry herceg!

Fotó: Karwai Tang / WireImage

A sussexi hercegi pár, amely az elmúlt hetekben helyezte át székhelyét Los Angelesből Santa Barbarába, egy 14,6 millió dollárt (4,27 milliárd forintot) érő villába, a brit királyi családtól való év eleji elszakadása óta cseppet sem tétlenkedik, a házaspárnak ezúttal a produceri állás tetszett meg.

Harryékben egy televíziós műsor ötlete fogalmazódott meg, ami úgy néz ki, nem marad csupán terv: a show kapcsán júniusban már tárgyaltak is az NBC Universal amerikai televízió-társaság főnökeivel, akik közül Bonnie Hammer (70) filmstúdió-vezetővel Meghan azóta ápol jó kapcsolatot, hogy évekkel ezelőtt szerepelt a Suits (Briliáns elmék) című sorozatban.

A műsor középpontjában nem Harryék állnak majd, noha ők is fel-felbukkannak benne. A sorozat elsősorban az átlagemberekről, a mai világban élő nőkről és fiatal lányokról szól majd. Ennek keretein belül helyet kapnának a faji kérdések is, amelyeket Meghan mindig is szívügyeként kezelt. Politikai álláspontokról is szó esne, így a feminizmusról, a nők egyenjogúságáról is – részletezte a Mirror című brit napilap riportjában egy bennfentes.