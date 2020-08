Floridában csökkenőben van a járvány ereje a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház hétfő esti adatai szerint.

Hétfőn Florida kórházaiban összesen 4655 beteget ápoltak a koronavírus okozta Covid-19-cel, és bár ez a szám még mindig magas, csaknem fele az egy hónappal ezelőttinek. Július közepén 9500 koronavírus-fertőzött szorult kórházi ápolásra.

A hétfői adatok arról tanúskodnak, hogy a Covid-19-ben és szövődményeiben életüket vesztettek száma is minden korábbinál kevesebb volt: 72-en hunytak el az elmúlt 24 órában.

Ron DeSantis floridai kormányzó hétfőn bejelentette: mivel az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma is folyamatosan csökken, a Miami Dolphins amerikaifutball-csapat lehetővé teszi, hogy szeptember 20-án a Buffalo elleni mérkőzésén 13 ezer szurkoló részt vehessen, igaz, a társadalmi távolságtartás szigorú betartásával.

Az Egyesült Államok déli tagállamaiban és New York államban is csökkenő tendenciát mutat a járvány.

New York államban hétfőtől újranyitnak a múzeumok és egyes településeken a fitneszklubok és edzőtermek is. Ez alól egyelőre kivétel New York városa. Andrew Cuomo, New York kormányzója hétfőn bejelentette azt is, hogy néhány héten belül újranyithatnak New York város múzeumai is, de fogadóképességük 25 százalékánál több látogatót egyszerre nem fogadhatnak. New York államban a kulturális intézmények és fitnesztermek március eleje óta zárva voltak.

Joe Biden republikánusok elnökjelölt kampánystábja hétfőn bejelentette: Bidenen és Kamala Harris alelnökjelöltön ezután rendszeresen koronavírus-tesztet végeznek majd.

Ez újabb lépés annak demonstrálására, hogy Joe Biden és Kamala Harris elkötelezett abban, hogy véget vessen Trump katasztrofális járványkezelésének

- fogalmazott újságíróknak Biden egyik szóvivője, Andrew Bates. A demokrata elnökjelölt kampánymenedzsere, Kate Bedingfield vasárnap a CBS televíziónak úgy nyilatkozott, hogy Biden eddig egyetlen egyszer sem esett át vírusteszten.

Biden eddig kerülte a nagy kampányrendezvényeket, interneten szervezett beszélgetéseken és pénzgyűjtő rendezvényeken vett részt, és nem volt jelen személyesen a múlt héten a wisconsini Milwaukee-ban tartott elnökjelölt-állító konvención sem. A jelöltséget elfogadó beszédét is a wilmingtoni házában berendezett stúdióban mondta el.

Az Egyesült Államokban két napja folyamatosan 40 ezernél kevesebb az újonnan regisztrált fertőzöttek száma. Hétfőn összesen alig több mint 35 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak az országban, szemben az egy héttel korábban regisztrált 37 800 új fertőzéssel.

