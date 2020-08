Miközben megnyíltak hétfőn Párizsban a koronavírus első ingyenes önkormányzati teszthelyei, az elmúlt napok több mint ötezres napi esetszámai után háromezerre csökkent az elmúlt 24 órában Franciaországban regisztrált új fertőzöttek száma – közölte az egészségügyi minisztérium.

A tárca ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy hétfőn általában alacsonyabb a napi esetszám, miután számos rendelőintézet vasárnap zárva volt, és a hétfői adatok egy része vasárnapról származik.

A részletes adatok szerint az elmúlt 24 órában 3082 teszt bizonyult pozitívnak, ami 2231-gyel kevesebb, mint az előző nap. A kijárási korlátozások feloldása óta a legmagasabb napi esetszámot (7379) pénteken regisztrálták.

A kórházban ápoltak száma immáron második napja növekedő tendenciát mutat: jelenleg 4582-en szorulnak kórházi ellátásra, ami 47-tel több, mint vasárnap, közülük 409-en vannak lélegeztetőgépen, az ő számuk héttel emelkedett az elmúlt 24 órában, de messze elmarad az áprilisi több mint hétezres rekordtól.

A Covid-19 fertőzés halálos áldozatainak száma hétfőn 29-cel 30 635-re emelkedett.

Miután az elmúlt napokban nem csökkent a tömeg a rendelőintézetek előtt, ahol több órás várakozás után mindenki ingyenesen kérhet koronavírus-tesztet, a kormány kezdeményezésére Párizsban a polgármesteri hivatalok előtt hétfőn sátrakat állítottak fel, ahol elsősorban a nyaralásból hazatérő fővárosiakat várják ingyen szűrésre.

A kormány főleg az idős vagy veszélyeztetett emberekkel kapcsolatban álló párizsiakat buzdítja szűrésre, ahova társadalombiztosítási kártyával nem rendelkezőket is ingyenesen várnak. A fővárosban több mozgó teszthely is működik, és a nagyobb metrómegállókban és vasútállomásokon is vannak ilyenek.

Miután már a nyitás előtt kígyózó sorok alakultak ki a sátrak előtt, Emmanuel Grégoire alpolgármester arról biztosított mindenkit, hogy meg fogják azt szervezni, hogy előzetesen be lehessen jelentkezni. Az állami szervek megbízásából magánlaboratóriumok által végzett vizsgálatok eredményeiről emailben, míg pozitív teszt esetén telefonon értesítik az érintetteket, hogy a szükséges intézkedéseket minél előbb el lehessen indítani – jelezte az alpolgármester a Le Parisien című napilapban.

A kormány tervei szerint ezen a héten egymillióra emelkedik országosan a tesztelések száma, a fővárosi önkormányzat háromszáz munkatársának és önkénteseknek köszönhetően a sátrakban elvégzett szűrések száma Párizsban heti 10 ezer lesz.

(MTI)