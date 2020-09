Négy amerikai nagyváros demokrata párti vezetői csütörtökön alkotmányellenesnek ítélték a szövetségi kormányzati támogatás esetleges megkurtítását, amelyet Donald Trump elnök helyezett kilátásba.

Az amerikai elnök szerdán este emlékeztetőt intézett William Barr igazságügyi miniszterhez, és arra kérte őt, hogy állítsa össze azon nagyvárosok listáját, amelyekben elharapódzott az erőszak. Az emlékeztető nyilvánosságra került részletei szerint Donald Trump úgy fogalmazott: azokról a városokról van szó, amelyeknek a vezetői "lehetővé tették az erőszakot és a rombolást (...) és visszautasították észszerű intézkedések meghozatalát" az erőszak megfékezése érdekében.

Az emlékeztetőben Trump konkrétan a Washington államban fekvő Seattle-t, az oregoni Portlandet, New Yorkot és a szövetségi fővárost, Washingtont említette.

Mind a négy nagyváros polgármestere demokrata párti politikus. Csütörtökön közös közleményben szögezték le, hogy a koronavírus-járvány és a gazdasági visszaesés miatt "példátlan kihívásokkal" kell megküzdeniük, és "ahelyett, hogy a Fehér Ház vezetői képességekről tenne tanúbizonyságot, olyan törvénytelen, alkotmányellenes új támadásokkal kell szembenézni, amelyek kétségtelenül vereséget fognak szenvedni a bíróságon".

Megszólalt az Egyesült Államok Polgármestereinek Konferenciája (USCM) is. Elnöke, Tom Cochran szintén közleményt adott ki, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy egy ilyen döntés nyomán a városok kevésbé biztonságosakká válnának. "Trump elnök úgy hiheti, hogy ez a polgármesterek elleni támadás, valójában azonban a keményen dolgozó, adófizető amerikaiak milliói elleni támadás" – hangsúlyozta a szervezet elnöke.

New York állam kormányzója, Andrew Cuomo egy televíziós interjúban úgy fogalmazott: a jövőben nem lesz elég, ha Trump csak testőrökkel mozog New Yorkban, és "jobb, ha hadserege van, ha azt tervezné, hogy New York utcáin sétálna".

Csütörtöki sajtókonferenciáján Kayleigh McEnany, a Fehér Ház szóvivője úgy értelmezte a kormányzó szavait, hogy ezzel "beismerte a kudarcot" a közbiztonság fenntartásában. "Nem gyakran hallani egy kormányzótól ilyen érzékletes leírását annak, hogy elvesztette az uralmat állama felett" – jelentette ki McEnany. Hozzáfűzte: New Yorkban tavalyhoz képest az idén 277 százalékkal nőtt a lövöldözések száma.

(MTI)