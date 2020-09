Hangfelvétel: Trump tisztában volt a Covid veszélyességével, de kicsinyítette a jelentőségét

Donald Trump amerikai elnök márciusban tisztában volt a koronavírus-járvány súlyosságával, de nem akart pánikot – állítja Bob Woodward amerikai újságíró abban a megjelenés előtt álló könyvében, amely részben az elnökkel folytatott beszélgetéseken alapul.

A járvány komolyságának kicsinyítéséről szólva az elnök úgy fogalmazott:

mindig is kicsinyíteni akartam, még most is szívesen teszem ezt, mert nem akarok pánikot kelteni.