Megint több tízezren tüntettek Lukasenka ellen, közben hétfőtől orosz katonák lepik el Fehéroroszországot

A megmozduláson, amit Lukasenka és Vlagyimir Putyin találkozója előtt tartottak, több 10 ezren vettek részt – írja a 444.

Rendőrök őrizetbe veszik az elnökválasztás eredménye elleni tüntetők egyikét Minszkben 2020. szeptember 13-án. Az augusztus 9-i elnökválasztás óta mindennaposak a tüntetések Fehéroroszországban, mert a tiltakozók szerint Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök csalással győzött. Fotó: MTI/EPA

Nagy erőkkel vonult fel vasárnap Minszkben a rendőrség és a hadsereg az Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök vitatott újraválasztása ellen tüntetőkkel szemben. A fehérorosz belügyminisztérium szerint elkezdték a hatóságilag nem engedélyezett tiltakozó akció résztvevőinek őrizetbe vételét. Olha Csemodanova belügyi szóvivő azt mondta, eddig kb. 250 embert állítottak elő.

At least 100,000 protesters took to the streets of Minsk in one of the biggest demonstrations yet against Belarusian President Alexander Lukashenko https://t.co/6Zz1icTHS5 pic.twitter.com/7jdn4bunuU