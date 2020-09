Minneapolisban a rendőrség feloszlatásáról tartott önkormányzati szavazás óta megugrott a bűnözés – jelentette a Minneapolis Star Tribune című helyi lap képviselők beszámolójára hivatkozva.

A minneapolisi lap tudósítása szerint a városi önkormányzat három hónappal ezelőtt megszavazta a rendőrség – egyébként még végre nem hajtott – feloszlatását, arra hivatkozva, hogy új közbiztonsági szervezetet hoznak létre, most azonban az egyik önkormányzati képviselő tanácsot kért a rendőröktől, hogy mit lehetne tenni az elszaporodott autólopások, rablások és utcai erőszak ellen.

A lap szerint több önkormányzati képviselő, köztük Steve Fletcher is jelezte Medaria Arradondo rendőrfőnöknek, hogy választóik aggódnak a közbiztonság drasztikus romlása miatt. Fletcher azon önkormányzati képviselők egyike, akik júniusban megszavazták a rendőrség feloszlatását, sőt ő részt vett a rendőri erőszak elleni tüntetésen is, amelyet az afroamerikai George Floyd rendőri intézkedés közben bekövetkezett halála miatt rendeztek. Most szemrehányást tett Arradondo rendőrfőnöknek a bűnözés erősödése miatt, és közölte, választóitól több bejelentést is kapott arról, hogy "a rendőrök semmit nem tesznek a rablások megakadályozásáért".

Fletcher a Time magazinban júniusban esszét írt arról, hogy "nyilvánosan támogatja a rendőrség feloszlatását és egy, a közösségre figyelő, nem erőszakos közbiztonsági szervezet létrehozását".

A bűnözés elszaporodása miatti panaszt tett a rendőrfőnöknek Lisa Bender, az önkormányzat vezetője is, aki szintén megszavazta a rendőrség feloszlatására tett javaslatot. Bender ugyancsak választóinak bejelentéseire hivatkozva kifogásolta, hogy a rendőrök nem lépnek fel megfelelően a bűnözés ellen. "A jelenlegi körülmények között ez nagyon aggasztó" – idézte szavait a Minneapolis Star Tribune.

Az önkormányzat vezetője szerint a rendőrök visszautasítják, hogy reagáljanak a lakossági bejelentésekre.

Minneapolisban a júniusi döntés óta nem hozták létre az ígért új rendőri szervezetet. George Floyd halála után több amerikai városban – például Los Angelesben vagy New Yorkban – jelentős összegekkel csökkentették a rendőrség költségvetését.

