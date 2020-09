Kaliforniában egy bíró felfüggesztette a WeChat betiltását

Egy kaliforniai bíró felfüggesztette az amerikai kormány döntését a WeChat betiltásáról.

Fotó: Chesnot/Getty Images

Az amerikai kereskedelmi minisztérium nemzetbiztonsági okokra hivatkozva pénteken jelentette be az Egyesült Államokban 19 millió felhasználóval rendelkező WeChat kínai üzenetküldő szolgáltatás letöltésének betiltását. A rendelkezés vasárnap, helyi idő szerint éjjel 11 óra 59 perckor lépne érvénybe. Laurel Beeler bírónő átmeneti időre szóló döntése a felfüggesztésről vasárnaptól érvényes.

A bírónő döntését a WeChat tulajdonosa, a kínai Tencent Holdings és a WeChat Felhasználók Szövetsége nevű nonprofit szervezet győzelmeként értékelik az elemzők. A nonprofit szervezet augusztus végén nyújtott be panaszt a kormányzat ellen. A szervezet – a The Wall Street Journal amerikai gazdasági napilap közlése szerint – nem áll kapcsolatban a Tencent Holdingsszal, és saját állítása szerint olyan felhasználói csoportokat képvisel, amelyeknek tagjai üzleti, vagy magáncélokra alkalmazzák a WeChatet.

A döntés 22 oldalas indoklásában Beeler bírónő egyetértett a felhasználói csoportok szólásszabadságra hivatkozó érvelésével. "Jelenleg nem áll rendelkezésre életképes platform vagy applikáció a kínaiul beszélők és a kínai-amerikai közösségek számára" – fogalmazott Beeler. Hangoztatta, hogy a WeChat "valójában az egyetlen kommunikációs lehetőség sok közösség számára, s nemcsak azért, mert Kína betilt másfajta applikációkat, hanem azért is, mert sok kínaiul beszélőnek, akinek korlátozott az angolnyelvtudása, nincs más lehetősége, mint a WeChat". A WeChat mobilapplikációnak az Egyesült Államokban 19 millió, világszerte pedig 1,2 milliárd felhasználója van. Üzenetközvetítésre, telefonálásra és pénzátutalásra alkalmazzák, de közösségi médiaként is használják, és a kínai vállalatok, valamint a Kínában tevékenykedő amerikai cégek üzleti kommunikációra és marketingre is használják. A Trump-adminisztráció álláspontja szerint azokat az adatokat, amelyeket az amerikai felhasználókról gyűjt, a WeChat megoszthatja a kínai kormányzattal. A WeChat ezt tagadja, s azt állítja, hogy a felhasználók adatait a legszigorúbb adatvédelmi előírások szerint védelmezi.

A kaliforniai bírónő az írásos indoklásban kitért arra is, hogy miközben az amerikai kormányzat nemzetbiztonsági aggodalmai jelentősek, addig szerinte "a WeChatre vonatkozó bizonyítékok szerények".

MTI