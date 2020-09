Most az időjárás miatt is vannak korlátozások Görögországban

Magyarok friss és negatv COVID-teszttel léphetnek csak be Görögországba, de most talán nem árt amúgy is kicsit várni, mert tombol Ianos a hurrikán.

Közel kétszáz kilométeres óránként sebességgel csapott le a Jón-szigetekre a hurrikán mediterrán változata, a medicane. A Ianos nevű, hurrikán erősségű vihar miatt a görög kormányzat kijárási korlátozásra szólított fel több szigeten, így Zakintosz és Kefolónia lakói és az ott tartózkodó turisták számára szükséges a fokozott elővigyázatosság. Helyi jelentések szerint az erős széllel párosuló esőzések okozhatnak további gondokat, főként az áramellátást illetően. A szigetek közötti hajóforgalmat felfüggesztették, ahogyan Zakintosz és Kefalónia iskoláit is bezárták az elkövetkezendő napokra.

Nikosz Hardaliasz, a polgári védelmi és válságkezelési miniszterhelyettes közölte, hogy kiegészítő biztonsági intézkedések keretén belül a nehéz teherautók, pótkocsik és autóbuszok számára tilos lesz használni a nyugati Görögország országos autópályáját, amíg a vihar el nem múlik. Az előrejelzések szerint Athént vasárnapra érheti el a vihar. Itt a térkép, ahol élőben követhető:

Átköltöztetik a menekülteket, több közülük fertőzött

Eközben Leszvosz szigetén közel egy hét után azt követően, hogy tűz ütött ki a táborban, a görög rendőrség sátorokba költöztette át az ott lévő menekülteket. A görög kormányszóvivő tájékoztatása szerint ezúttal a rendőrségi akció békésen, különösebb erőszak nélkül zajlott, nem úgy mint egy héttel ezelőtt, amikor a menekültek és a kivezényelt rendőrök között atrocitások alakultak ki. Egy héttel ezelőtt tűzoltóknak kellett több családot is kimenekíteniük a tűzből, azt követően hogy a móriai táborban tűz ütött ki.

A hurrikán rombolása Görögországban, Mouzakiban – Fotó: Sakis Mitrolidis, AFP

A tábor eredetileg 3 ezer ember befogadására lett kialakítva, de az idők folyamán az a szám 12 ezerre duzzadt fel. A táborban emberi jogi szervezetek és a Reuters helyszíni beszámolója szerint is, nem voltak megfelelőek a körülmények, nem volt megoldva az szennyvízelvezetés sem, emiatt több ízben kritika érte a görög kormányzatot. Az új ideiglenes sátortábor Kara Tepénél, a sziget Mytilene kikötője közelébe legalább 8000 ember befogadására lesz alkalmas, de a tisztviselők azt mondták, hogy a menekültek egy része nem szívesen költözött oda, mert azt remélte, hogy elhagyhatja a szigetet. A csütörtöki rendőri akció után mintegy 5000 menekült költözött be a létesítménybe, és tesztelték őket. Legalább 135 menedékkérő esetében volt pozitív a COVID 19-teszt, ők karanténba kerülte – mondta Notisz Mitarachi migrációs miniszter.

Görögországban az elmúlt napokban 200-300 körüli voltak az átlagos esetszámok, valószínű, hogy a leszvoszi tesztelés is hozzájárult, hogy a legutóbbi eredmények meghaladták a háromszázat.