Koronavírus: ebben a városban lesznek a legdurvább szigorítások

A fertőzöttek számának emelkedése miatt szigorítanak Münchenben.

Az egyik új szabály, hogy a belváros több részén, így például a világhírű Marienplatz és a Viktualienmarkt területén, valamint valamennyi sétálóutcában az orrot és a szájat takaró maszkot kell viselni, és nemcsak menet közben, hanem álló vagy ülő helyzetben is. Bevezetik azt is, hogy legfeljebb öt ember, vagy két háztartás tagjai tartózkodhatnak együtt magánterületen és vendéglátóhelyen egyaránt. A privát rendezvényeken – például születésnapi ünnepségen, esküvőn, keresztelőn vagy temetésen – zárt térben maximum 25, a szabad ég alatt pedig 50 ember tartózkodhat együtt. A sport- és kulturális rendezvényekre egyelőre nem vonatkozik ez a korlátozás. A csütörtöktől érvényes szigorításokat azért vezetik be, mert az új típusú koronavírussal (SARS-Cov-2) igazoltan fertőzöttek száma az utóbbi hét nap alatt meghaladta a százezer lakosonkénti ötvenet.

Forrás: Blikk

Kép: Pixabay