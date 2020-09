A hatóságok szándékosan lassíthatták a járványintézkedéseket gazdasági szempontok miatt, amikor Ischgl síparadicsomában márciusban kitört a járvány – jelentette be az osztrák Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (VSV).

Márciusban több skandináv ország is azt állította, hogy a fertőzöttjeik nagy része a tiroli faluból hazatérve betegedett meg

- írja a 444. Először Izlandon figyeltek fel arra, hogy 15 hazatérő fertőzött utasból 14 Ischglben síelt, később pedig Norvégiában is megállapították, hogy a fertőzöttjeik negyven százaléka ott telelt.

A következő napokban aztán dán, svéd és német betegekről is érkeztek hírek, akik szintén Ischglben síeltek. Március 7-én aztán pozitív lett a tesztje egy ischgli pultosnak is, de az osztrák hatóságok csak három nappal később zárták be a helyi vendéglátóhelyeket, amikor 15 újabb fertőzöttet találtak, ők mind találkoztak a fertőzöttnek bizonyult pultossal. A szállodákat azonban továbbra is nyitva hagyták, és üzemeltek a sífelvonók is.

Március 13-án karanténintézkedéseket hoztak egész Paznauntalban, az Ischglt körülölelő völgyben,

de a sífelvonókat továbbra sem érintette a korlátozás.

- írja a 444. Az 1600 lelket számláló kis faluban az ott élők szinte kizárólag a turizmusból élnek, a fogyasztóvédelem szerint pedig épp ez lehetett az oka a késlekedésnek.

Ugyanis hiába regisztrálták az első koronavírusost Ischglben már márciusban, a regionális állami egészségügyi hatóság kijelentette, hogy a széleskörű terjedés „meglehetősen valószínűtlen”.

Az egészségügyi szakértők azt gyanítják, hogy a vírus már egy hónappal korábban is keringhetett a faluban és környékén, mielőtt óvintézkedéseket hoztak.

A fogyasztóvédelem becslése szerint mintegy 6000 ember kaphatta el a fertőzést a területen, akik aztán hazautazva szétterjesztették Európában a vírust.

A helyi kormánytisztviselők tagadták a vádakat, hogy a gazdasági szempontokat előnyben részesítették volna az egészségügyi szempontokkal szemben, mégis most több civil feljelentéssel kell szembenézniük.

Forrás: 444