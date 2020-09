Szlovéniában a baloldali párt javaslatára lesz vasárnapi boltzár

Kedden este fogadta el a szlovén parlament a kereskedelmi törvény módosításáról szóló javaslatot.

A szlovén parlament kedd este elfogadta a kereskedelmi törvény módosító javaslatát, amely szerint vasár- és ünnepnapokon nem tarthatnak nyitva a boltok – szemlézte az MTI hírét a 24.hu.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A zárvatartás alól vannak kivételek, a benzinkutakon, kórházakban, kikötőkben, határátkelőhelyeken, a vasút- és buszállomásokon legfeljebb kétszáz négyzetméteren működő üzletek, valamint azok a boltok, ahol a tulajdonosok szolgálják ki a vevőket egyetemisták vagy nyugdíjasok foglalkoztatásával, azok nyitva maradhatnak.

A törvényjavaslatot még a Levica (Baloldal) nevű párt nyújtotta be április végén, a parlament pedig többször is tárgyalta az indítványt, melyet végül a kormányzó jobbközép koalíciós pártok is támogattak, de többségében az ellenzéki pártok is melléálltak a kezdeményezésnek. A jogszabályt 72 igen és 13 nem vokssal szavazták meg a parlamenti képviselők.

Szlovéniában 2003-ban népszavazást tartottak a vasárnapi boltzárról, akkor a szavazók 58 százaléka támogatta ezt, de a 2006-os bevezetése után a kiskereskedők nyomására egy éven belül visszavonták a boltzárra vonatkozó jogszabályt.

A koronavírus-járvány kezdeti szakaszában, március-áprilisban zárva voltak vasárnap az üzletek, majd a korlátozások feloldása után újra kinyitottak. Ezt követően azonban komoly társadalmi vita alakult ki a vasárnapi boltzárról.