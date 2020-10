Ötezer halott kisállatot találtak embertelen körülmények között, kartondobozba csomagolt ketrecekben egy Kínában található logisztikai központban.

Az állatmentők legalább 5000 kistestű emlőst – kutyákat, macskákat, nyulakat, tengerimalacokat és hörcsögöket – találtak dobozokba zárva a telephelyen. Összesen 250 állatnak tudták megmenteni az életét, a többi jószág fulladás, szomjazás vagy éhezés következtében elpusztult.

