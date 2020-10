Bírósághoz fordul a madridi autonóm közösség az új járványügyi kritériumok miatt, amelyeket azokban a városokban vezet be az egészségügyi minisztérium, ahol százezernél többen laknak, de az országban jelenleg csak ezt az egy régiót érintik – ezt Isabel Díaz Ayuso tartományi elnök jelentette be csütörtökön.

A politikus hangsúlyozta: a hivatalos állami közlönyben már megjelentetett jogszabályt betartják, mert

Madrid nem lázad, de a madridiak jogos érdekeinek védelmében bíróságra mennek.

Véleménye szerint a tartományközi tanácsnak, amely nem konszenzussal, de elfogadta az egységes kritériumokat, és az azokkal együtt járó korlátozásokat, nem áll jogában semmit sem előírni.

Kifogásolta, hogy az új normatívák nem tükrözik a valóságot, nem objektívek és igazságosak, valamint fokozzák a járvány okozta eddigi gazdasági és társadalmi károkat.

Az elnök szerint a rendelet például figyelmen kívül hagyja a térség egészségügyi rendszerének rugalmasságát, így például azt is, hogy négy héten belül elkészül egy új járványkórház.

A rendelet értelmében szigorú korlátozásokat kell bevezetni azokban a városokban, ahol százezer lakosonként legkevesebb ötszáz koronavírus-fertőzést jelentenek, az elvégzett tesztek több mint 10 százaléka lesz pozitív, valamint az intenzív osztályok telítettsége tartományi szinten meghaladja a 35 százalékot.

Ha mindhárom feltétel teljesül korlátozni kell a be- és kijárást az érintett városokba, ahol a kereskedelmi és vendéglátó egységek csökkentett létszámmal, továbbá rövidített nyitvatartással működhetnek. Összejöveteleken pedig hatnál többen nem vehetnek részt.

A csütörtökön közzétett rendelet 48 órát ad az érintett térségeknek, hogy saját, tartományi közlönyükben megjelentessék a rendeletet, amely így helyben is életbe lép. A korlátozások tényleges bevezetését azonban késleltetheti, hogy a madridi vezetés bírósághoz fordul.

A rendeletben felsorolt járványügyi feltételeknek jelenleg tíz város felel meg: Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles és Parla. Területükön összesen mintegy 4,8 millióan élnek.

Az érintett városokban nagy a bizonytalanság, sokaknak vannak kétségeik, hogy miként kell értelmezni a rendelkezéseket. Például az éttermek számára kérdés, hogy a hétvégére milyen létszámmal, nyitvatartással készülhetnek.

Mivel a madridi kormány a főváros több településén és a főváros számos kerületében részleges korlátozásokat vezetett be az elmúlt hetekben, vitatott az is, hogy ezeket felülírja-e az új rendelkezés vagy azok továbbra is érvényben maradnak.

Míg a sajtóban nyilatkozó egészségügyi szakemberek üdvözölték a madridi korlátozásokat, addig a gazdasági szereplők tiltakozásukat fejezték ki.

A madridi vállalkozói szövetség (CEIM) heti 600 millió eurónyi veszteségre és a tartomány gazdasági teljesítményének 15 százalékos zuhanására számít. A madridi szállodaszövetség 1 milliárd euróra becsülte a várható veszteségét ebben a negyedévben.

A spanyol egészségügyi minisztérium legfrissebb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 1206 új koronavírus-fertőzést regisztráltak a madridi régióban és 3715-öt országosan. Az igazolt esetszám átlépte a 778 ezret.

A halálos áldozatok száma egy nap alatt 198-cal emelkedett, egy hét alatt 547-en hunytak el. A fertőzés eddig 31 973 emberéletet követelt a dél-európai országban.

(MTI)