A második amerikai elnökjelölti vita műsorvezetője Steve Scully személyében olyan újságíró lesz, aki korábban Joe Biden demokrata jelölt mellett dolgozott gyakornokként – jelentette a republikánusokhoz közel álló Fox televízió csütörtök este.

A televízió információi szerint Steve Scully, a C-SPAN televízió munkatársa fiatalkorában Biden mellett gyakornokoskodott, majd később a néhai Edward Kennedy demokrata párti szenátor munkatársa volt.

A műsorvezető többször hangot adott erőteljes véleményének Donald Trump elnökkel szemben. A Twitteren újraközölte például a The New York Times című lap Nem, Trumpot nem, sohasem című véleménycikkét, csütörtökön pedig a Twitteren többen is közzétették egy korábbi fotóját, amelyen ő és Biden kifejezetten barátokként mosolyognak a kamerába.

A napvilágot látott információk több republikánust felháborítottak.

Jason Miller, Donald Trump kampánytanácsadója a Twitteren gúnyosan reagált: "fiúk, ne felejtsetek el átöltözni a vitához" – írta, utalva arra, hogy Biden és Scully könnyű nyári trikóban fényképezkedett egymással.

A második elnökjelölti vitára a floridai Miamiban kerül sor, október 15-én.

Az elnökjelölti vitákat szervező bizottság szerdán bejelentette, hogy – tekintettel a kedden tartott első elnökjelölti vita hangnemére – Miamiban új szabályokat vezetnek be. Ezek mibenlétéről nem hoztak nyilvánosságra információkat, s az amerikai sajtóban is csak találgatások láttak napvilágot.

A Republikánus Országos Bizottság (RNC, a párt vezető szerve) és Trump kampánytörzse csütörtökön jelezte: határozottan ellenzi a vita szabályainak menet közbeni megváltoztatását. "Nem szabad semmiféle változtatást végrehajtani a korábban lefektetett szabályokban" – szögezte le Jason Miller. Bill Stepien kampánymenedzser arra emlékeztetett, hogy Donald Trump és Joe Biden munkatársai megvitatták a három elnökjelölti vita menetét és körülményeit, és meg is állapodtak ezekben.

Donald Trump a Twitteren reagált.

Vajon miért akarná lehetővé tenni a vitát szervező bizottság a szabályok megváltoztatását a második és a harmadik vitára, amikor az elsőt oly könnyedén megnyertem

- írta az elnök.

(MTI)