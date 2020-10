Egy magyar-amerikai startup forradalmasíthatja az építőipart?

A Transcend egy mérnöki tervezést automatizáló startup, mely a világ egyik legjelentősebb építőipari vállalatával, a Black and Veatch-el szerződött a közelmúltban. A magyar-amerikai startup szoftverével az előzetes kivitelezései tervek elkészítése 1500 óráról pár órára csökken. A budapesti székhelyű Vespucci Partners kockázati tőkealap-kezelő decemberben látta meg bennük a lehetőséget és fektetett be a cégbe, ezzel megvalósítva a portfóliója első magyar-amerikai hibrid startupját.

A Transcend mögött olyan befektetők állnak, mint az Alibaba Groupban is részesedéssel bíró Citic Capital, az európai nagyágyú, az Idinvest és a Világbank alá tartozó IFC. Melléjük szállt be 2019 decemberében a budapesti székhelyű, ám amerikai szemléletmódjáról és kapcsolati hálójáról ismert Vespucci Partners kockázati tőkealap-kezelő.

Több száz órányi mérnöki munkát vált ki a startup programja

A mérnökszakma a múltban ragadt, eddig szinte érintetlen maradt automatizálás szempontjából – jelentette ki Ari Raivetz, a Transcend vezérigazgatója. Hagyományos úton 200-1500 mérnöki munkaóra egy előzetes terv elkészítése. Ennek költsége nem nyertes ajánlat esetében teljes egészében az ajánlattevőt terheli, így nagyban rombolja a vállalat profitabilitását, miközben a programunkkal ezt az időt drasztikusan le lehet csökkenteni. Pár órás adatbevitel után, amit kis gyakorlással bárki el tud végezni, a program 6-8 óra alatt generál 5 különböző előzetes tervet, melyek már teljes költségtervet is tartalmaznak, így felhasználhatóak, mint árajánlat – tette hozzá a szakember.

Elérhető víztisztító telepek és napelemparkok

Ami még érdekesebbé teszi a Transcend történetét az az, hogy egy olyan egyedülálló, Magyarországról indult, mára már Amerikát meghódító scaleup, az Organica Water spin-off-ja, amely Series D tőkebevonásig jutott el, vagyis több mint 50 millió dolláros befektetést kapott. Az innovatív szennyvíztisztító megoldásokkal foglalkozó Organica mérnökei rengeteg időt töltöttek el előzetes tervezéssel, ezért döntöttek az automatizálás mellett. Így született meg a Transcend.

A szoftver tehát első körben a szennyvíztelepekhez készült, azonban az ipari tervezésben való felhasználási lehetőségei határtalanok. Folyamatosan újabb és újabb épülettípusokkal bővül a rendszer, a napelemparkok tervezésére való specializálódás már megvalósulóban van. A cég pedig készen áll meghódítani az ivóvíztelepek, erőművek és komplexebb ipari létesítmények tervezésének világát is.

Nemzetközi sikerek

A Transcend sikeresen halad világhódító útján; Amerikában, Európában és Ázsiában is vannak már ügyfelei. – Olyan infrastrukturális világcégekkel dolgozunk, mint amilyen a Black and Veatch, a velük való együttműködés hatalmas lehetőséget biztosít számunkra a növekedésben. De a kisebb építőipari vállalatok is megtalálják nálunk számításukat, akik a Transcend honlapján keresztül néhány kattintással hozzájuthatnak az igényeiket kielégítő tervekhez.

A Transcend egyfajta piaci rést tölt be a szoftverrel generált tervezés terén, mely terület a következő öt évben várhatóan alapjaiban fogja felforgatni az építészeti világot. A társas- és lakóházi, illetve irodaépület területén már lefedettnek tekinthető a piac, a Transcend ipari épületrendszerek felé való nyitása azonban egyedi.

Hibrid modell

A Transcend egy ún. hibrid startup, hiszen a fejlesztést teljes mértékben Magyarországon végzik, míg a sales és marketing az ugródeszkát jelentő amerikai piacon folyik. A Vespucci Partners ebben a modellben látja a nemzetközi sikerek lehetőségét, amit a Transcenddel szerzett közös tapasztalatok is alátámasztanak.