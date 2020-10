80 éves korában elhunyt Johnny Nash amerikai énekes-zeneszerző.

A reggae és a pop műfajában alkotó művész haláláról fia, John Nash (III) értesítette a TMZ sztárhíroldalt és a CBS Los Angeles tévécsatornát. Elmondása szerint édesapja helyi idő szerint kedden, houstoni otthonában hunyt el, természetes halált halt.

JUST IN: Johnny Nash, an American reggae and pop music singer-songwriter, best known in the US for the 1972 hit, "I Can See Clearly Now," died today at his home, his son confirmed https://t.co/mKr1439Q5k