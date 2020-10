Helikopter-baleset történt a Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszán.

Etienne van Empel és Luca Wackermann bukott óriásit, ám egyikük sem tehetett róla, ugyanis az történt, hogy egy helikopter, ami a televíziós közvetítésben vett részt, olyan közel szállt hozzájuk, hogy a rotorja által felkavart szél miatt a kordonok elszálltak, telibe találva a két versenyzőt.

A Vini Zabu Brado KTM két versenyzője órásit esett, mindketten elvesztették az eszméletüket néhány másodpercre, de végül csak az olasz származású Wackermannt kellett kórházba vinni.

Az ő számára véget is ért a verseny, fejsérülést szenvedett, emellett az arca is súlyosan megsérült, eltört az orra, megsérült a bal szemöldöke és az álla, de a jobb térde is felhasadt, illetve számtalan zúzódása van.

A holland származású van Empel sokkal könnyebben megúszta, neki csak az ujja sérült meg.

A szakaszgyőztes a francia Arnaud Démare (Groupama-FDJ) lett, Valter Attila (CCC) a mezőnnyel együtt a 82. helyen ért célba. Összesítésben továbbra is a portugál Joao Almeida (Deceuninck – Quick-Step) áll az élen, Valter a 40. helyen van, nyolc perccel lemaradva az éllovastól.

