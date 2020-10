Gyász: Elhunyt a legendás színésznő, a James Bond és az Egy nehéz nap éjszakája sztárja

Egy ideje már fotóművészként dolgozott, de előtte jópár legendás filmben szerepelt.

Elhunyt 76 évesen Margaret Nolan brit színésznő, akit a hatvanas években a Goldfinger című Bond-film aranytestű címlaplányaként, valamint az Egy nehéz nap éjszakája című Beatles-film és a Folytassa-sorozat sztárjaként ismert meg a világ.

Nolan október 5-én bekövetkezett halálának hírét a hétvégén fia, Oscar Deeks erősítette meg a Variety.com hollywoodi hírportálnak.

A színésznő 1943 októberében született Somersetben, és Londonban nőtt fel. Modellként kezdte pályafutását. 1964-ben a Goldfinger című Bond-filmben Dink, a 007-es (Sean Connery) masszőre szerepében tűnt fel, és még abban az évben láthatta a közönség a Beatles Egy nehéz nap éjszakája című filmjében is.

Bár a Goldfingerben csak kis szerepet játszott, feledhetetlen volt, mivel aranyszínűre festett teste megjelent a főcímben, a film plakátjain, a lemezeken és könyveken. A Bond-film után hívták meg a Playboy magazinba, és szerepet kapott a Ferry Cross the Mersey című zenés filmben, és Marcel Carné Három szoba Manhattanben című filmjében.

A brit Folytassa-sorozatban először a Folytassa, cowboy! című 1965-ös epizódban szerepelt, majd a hetvenes évektől többször is visszatért a produkcióba, összesen hat részben szerepelt. A hetvenes évek egyik népszerű angol bűnügyi sorozatában, a Minden lében két kanál című szériában is szerepet kapott.

A nyolcvanas évek közepén felhagyott a filmezéssel, és csak 2011-ben láthatta ismét a közönség a The Power of Three című vígjátékban.

Közben Spanyolországba költözött, és fotózással foglalkozott. Fotómontázsait Londonban is kiállították.

Forrás: MTI

Kép: Pixabay