Donald Trump szuperhősnek érezte magát a koronavírus leküzdése után.

Az elnök antitest-kezeléseket és szteroidokat kapott, miután két hete kórházba került Covid-19 fertőzéssel. Trump most a Pennsylvaniai Rallyn mondott beszédet – írta meg a Blikk a Mirror cikke alapján.

Bevettem valamit, nem tudom, mi volt az, de gyógyír biztosan. Antitestek, nem tudom

– mondta Trump.

Az elnök azt is mondta a maszk nélküli közönségnek, hogy akárkit megcsókolhatna közülük, ugyanis ő már szerinte immunis a koronavírus-fertőzésre. Ekkor ránézett egy őt támogató férfira, majd azt mondta:

Nézzétek milyen jóképű. Megcsókolom. Nem nagy élvezettel, de megteszem

Trump nem először állítja azt, hogy ő már immunis lett a vírusra. Pedig tudományosan dokumentált, hogy egy ember többször is elkaphatja a covidot.

Kedden Trump a floridai kampánygyűlésén is ezt mondta, ahol örömében, hogy már jól van, még táncra is perdült.

Trump vasárnap a Twitteren is azt fejtegette, hogy miután a koronavírus-fertőzését követően orvosai gyógyulttá nyilvánították, már nem kaphatja el a koronavírust és nem is tud vele megfertőzni másokat. Ezért a kijelentéséért, amit a Twitterre is kiírt, a szolgáltató félrevezetőként jelölte meg.

Közben épp tegnap írtuk meg, hogy megvan a járvány első áldozata, aki újrafertőződés után halt meg koronavírusban.

