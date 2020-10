Sokan reménykedtek, de mégsem ellenszere a remdesivir a Covidnak

30 ország 11 ezer koronavírusos betegén végzett vizsgálatot az Egészségügyi Világszervezet, ezek után pedig arra jutott, hogy a remdesivir nevű gyógyszernek nincs igazán szignifikáns hatása, ettől nem halnak bele kevesebben a fertőzésbe és nem épülnek fel gyorsabban a betegek.

A kutatás eredményét a WHO meggyőzőnek, ugyanakkor kiábrándítónak is nevezte, eddig ugyanis úgy tűnt, hogy ez az egyetlen hatékony gyógyszer a COVID-19 kezelésére, amelyet már több országban, többek között Magyarországon is gyártanak és alkalmaznak. Korábbi, az Egyesült Államokban végzett kutatások azt mutatták, hogy az eredetileg a malária kezelésére kifejlesztett hatóanyag alkalmazása a harmadával csökkenti a súlyos COVID-19 betegek felépülési idejét, bár az enyhébb tüneteket mutató betegeken nem igazán segít.

(444.hu)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com