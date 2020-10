Egy világsztárról már biztosan tudjuk, hogy Trumpra szavaz – így magyarázza döntését

Közösségi oldalán indokolta döntését, amit sokan helytelenítenek.



Fotó: Twitter/Donald Trump

Óriási indulatokat kavart Kirstie Alley színésznő, miután Twitter-bejegyzésében arról ír, hogy Trumpra fog szavazni – szúrta ki a Nuus.hu.

A 69 éves sztár konkrétan így fogalmazott:

"Azért szavazok Trumpra, mert ő NEM politikus. Négy éve is ugyanezért szavaztam rá, és ezért fogom újra őt választani. Gyorsan elintéz dolgokat, és pillanatok alatt felpörgeti majd a gazdaságot is. Ez van, emberek, ez van."

I’m voting for @realDonaldTrump because he’s NOT a politician. I voted for him 4 years ago for this reason and shall vote for him again for this reason. He gets things done quickly and he will turn the economy around quickly. There you have it folks there you have it