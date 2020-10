COVID csúcs – A görögök elérték a plafont, alig maradt valamennyi szabad intenzív ágy

Egyre nagyobb az aggodalom Görögországban az intenzív osztályok növekvő terhe miatt országszerte, különösen Attica régióban, ahol a Covid-19 betegek számára elkülönített három kórházi ágy közül kettőt már elfoglaltak.

Görögországban napról-napra több koronavírus-fertőzöttet regisztrálnak – legutóbb 500-nál is többet – , de messze nem olyan ütemben, emelkedik ez a szám, mint például Magyarországon, vagy Csehországban. Az ottani helyzethez mérten a görög egy viszonylag kordában tartottnak tűnik, de csak viszonylag. A fő gond ugyanis, hogy az állami kórházbakban nincs elegendő intenzív ágy lassan.

Görögországban ennek ellenére is szabad a bulizás

Görögországban készülnek a télre, és arra is, hogy a koronavírus fertőzések második hulláma igazán a novemberi időszaktól még több beteget fog jelenteni, Ez már csak azért is porbléma, mert jelenleg koronavírusos betegek számára fenntartott három ágyból már kettő foglalt, vagyis a helyzet kritikussá vált.

A görög kormányfő tegnap adott át 12 intenzív ágyat Athénban, és megismételte,

“a következő hónapok döntő fontosságúak lesznek, és nagyon jól tudjuk, hogy ha nem vigyázunk az egészségügyi rendszerre, nagy nyomás nehezedik rá"

Kiriakosz Mitszotakisz miniszterelnök dicsérte az orvosi és ápolószemélyzet munkáját, különösen az intenzívesesekét, akik szerinte „harcolnak a halállal és minden nap emberi életeket mentenek meg”. Az ágyakhoz kezelőszemélyzet is van, így nem áll fenn az a probléma, mint Magyarországon – hogy bár van lélegeztetőgép, de nincs, aki szakszerűen kezelni tudná.

Az orvosok és az egészségügyi hatóságok országszerte egyre inkább aggódnak a a helyzet miatt. Matina Pagoni, az athéni és a pireusi orvosok szakszervezetének vezetője, aki a Gennimata Kórház klinikájának vezetője, kijelentette, hogy a múlt héten volt olyan nap, maikor csak két szabad intenzív-ágy volt kórházában, a tízből.

Az egészségügy kibírja e a második hullámot?

A második hullám kezdete óta egyre nagyobb az aggodalom, hogy az ország nem tud megbirkózni az intenzív kezelésre szoruló betegek számával. Az olyan félreeső szigeteken is, mint például Nakszosz, szinte már napi szinten jelentenek eseteket, míg a tavaszi időszaktól egészen szeptemberig egyet sem. Az iskolakezdéssel együtt a fertőzések is megugrottak, pedig itt minden diák számára kötelező a maszk, az osztálytermekben a távolságtartásra ügyelnek és fertőzött esetén – állami költségen – az egész iskolát letesztelik, és a fertőzötteket elkülönítik, vagy éppen Athénba szállítják, mint ahogy az történt is a hétvégén. Nakszosz ennek ellenére még II. veszélyességi fokozatban van, nem így a Thesszalonikhez közel Kozari város, amely az országban az elsőként a legsúlyosabb kategóriában, a IV.-ben van (és az aktuális változásokat azon a térképen lehet nyomon követnit. )Ez pedig a bel- és kültéri maszkhasználat mellett a távoktatást, és esetenként az utazások korlátozását is jelentheti. A szlovén helyzettől eltérően még ez sem jelenti a kijárási tilalmat, bár a szórakozóhelyeknek, éttermeknek be kell ilyen esetben zárniuk.

Thesszaloniki lehet a következő gócpont

Nikos Hardaliasz, Görögország polgári védelmi miniszterhelyettese szerint az ország második legnagyobb városa, Thesszaloniki ügyében a hatóságok “borotvaélen táncolnak”.

Bár jelenleg Attika régiója szenved a leginkább a vírus második hullámától, a lezárást nem tekintik valószínűnek – jelenleg. Ebben a régióban van a főváros, Athén is. Hardaliasz hangsúlyozta, hogy "a helyzet kritikus az egész ország számára", és ismét arra kérte az állampolgárokat, hogy továbbra is viseljenek arcvédőt és tartság be a kellő távolságot.

Athénban egyre inkább érezhető, hogy a lakosság most már komolyabban veszi a felhívásokat, sok szigeten – így Nakszoszon, Krétán is – a maszkhasználat és a közel két méteres távolság betartása erősen esetleges.