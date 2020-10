Szarvas támadt egy vadászra a Vajdaságban, még a puskáját is elvitte

A puska szíja beleakadt az agancsokba, a szarvas pedig elszelelt, miután nekitámadt egy vadásznak.

A vajdasági vajma.info írta meg a szerb Blic nyomán, hogy elég érdekes vadászkaland esett meg vasárnap a vajdasági Kupuszina (Bácskertes) közelében.

Fotó: Illusztráció/pixaba.ycom CC0

A cikk szerint a kupuszinai D.P. vadásztársaival épp apróvadra vadászott és egy kukoricaföldön mentek keresztül, amikor egyiküknek nekiugrott egy jó súlyban lévő szarvas (300 kilós állatot említenek). A vadász védekeézsképp maga elé tartotta a puskáját, aminek a szíja beleakadt a szarvas agancsába. A vadász könnyebb sérülésekkel megúszta, de a szarvas elszelelt a puskával.

A vadász szerint az állat valószínűleg a kukoricaföldön aludt, amikor a közelébe értek, de az állat nem ugrott fel és szaladt el, mint általában a szarvasok, hanem nekik támadt.

A vadászok keresték a puskát – egy 16-os kaliberű Monte Carlo puskáról van szó –, ám egyelőre még nem találták meg. A szarvas nyomai szerint monostorszeg irányába menekült, így értesítették az ottani vadászokat is, valamint a lakosságnak is szóltak, hogyha valaki netán puskát találna, az vigye be a bácskertesi vadászegyesületbe.