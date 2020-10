Unokáit szeretné látni.

A koronavírus miatt rengetegen magányosak, legfőképpen az idősebb emberek. Hiszen, sok országban kijárási tilalom van most is, sokan pedig egyszerűen csak félnek meglátogatni idősebb rokonaikat, nehogy bármi baj adódjon a vírus miatt. Most azonban egy 104 éves néni mesélte el, hogy mennyire nem bírja már a magányt.

Forrás: Blikk

Kép: Pixabay