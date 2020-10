Lengyelországban folytatódnak a tüntetések az abortusztörvény ellen

Hétfő este Lengyelország nagyvárosaiban tízezrek tüntettek a kormány és az alkotmánybíróság ellen, az abortusz szinte teljes betiltása miatt.

A tüntetők sok helyen hidakat és nagyobb csomópontokat zártak le, volt ahol templomok elé vonultak, és előfordult, hogy a kormány politikusainak irodái vagy lakásai elé vonultak.

Traktorokkal tüntettek a parasztok is több helyen, és a bányászok legnagyobb szakszervezete is csatlakozott a tiltakozáshoz. Kisebb településeken is utcára vonultak az emberek, olyan helyeken, ahol a rendszerváltás óta nem tartottak politikai demonstrációt.

Varsóban előfordult, hogy kigyúrt fiatalemberek támadtak a tüntetőkre, és többeket megütöttek, illetve a rendőrök könnygázt is bevetettek, mert állításuk szerint megdobálták őket. A demonstrációk azonban általában békések maradtak, bár a szlogenek szokatlanul durvák, trágárak voltak. A "Baszd meg PiS" és a "húzzatok a picsába" visszatérő rigmus volt, illetve matricákon, pólókon volt olvasható ugyanez. (A PiS a kormányzó Jog és Igazságosság párt nevének lengyel rövidítése.) Nagyon sok településen autós – dudálós felvonulást rendeztek, a járványveszély miatt választva a tiltakozásnak ezen formáját.

A kormány hétfőn úgy döntött, hogy szerdától mindig és mindenkinek maszkot kell viselnie, ha kilép az utcára, és ennek betartatását attól a naptól kezdve a katonai rendőrség egységei is ellenőrzik majd. Mivel a hét második felére, különösen péntekre rengeteg további tüntetést jelentettek be, ezért a demonstrálók úgy vélik, hogy a járványügyi szigorításokról, és különösen a katonai rendőrség bevonásáról szóló döntések elsősorban ellenük születtek.

