Már a műtőben van Rabeya, akit a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar orvoscsapata operál meg.

Rabeya nyárra tervezett koponyarekonstrukciós műtétjét a koronavírus-járvány miatt halogatták az orvosok, ám annak elvégzése már nem tűrt további halasztást, mivel biztosítani kell az agy fokozott védelmét. A magyar orvoscsapat, dr. Pataki Gergely plasztikai sebész, dr. Csókay András idegsebész, dr. Csapody Marcell aneszteziológus és Császár Zsuzsanna gyermekklinikai szakpszichológus a napokban utaztak ki Bangladesbe a lányokhoz.

Csókay doktor arra kérte a magyar embereket, imádkozzanak Rabeyáért, akinek a műtétje magyar idő szerint 5-6 óra körül kezdődött el.

„Az Eucharisztiában is jelenlévő Jézus Krisztustól eddig is óriási segítséget kaptunk az ikrek szétválasztásában. 5 tudományos ötlettel és 3 természetfeletti csodával segített a felkészülés és a műtét, majd a műtét utáni nagyon kritikus szakban.

Most az óriási csonthiánynak a fejtetőn való pótlása a feladat a jó állapotú Rabeyanál. Az óvatos műtét ellenére is veszélye van az agy bevérzésének és a fertőzés szövődmények. Ennek elkerüléséért kérjük imáitokat és a nehezebb helyzetű kislány további javulásáért” – írta a doktor közösségi oldalán.

Magyar idő szerint, holnap reggel 5-6 körül kezdődő műtéthez kérjük imáitokat. Az Eucharisztiában is jelenlévő Jézus... Közzétette: Csókay előadások és missziók – 2020. október 26., hétfő

Dr. Pataki Gergely plasztikai sebész korábban lapunknak azt nyilatkozta, a kislányok fejlődése a szétválasztás óta folyamatos, Rabeya gyorsabb, Rukaiya a tavaly szeptember 3-án bekövetkezett, a műtéttől független agyvérzése miatt lassabban fejlődik.

„Rabeya nagymozgásai majdnem a korának megfelelőek, a további fejlődésben a koponya állapota hátráltatja, mivel nem szabad szaladnia, ugrálnia. A műtét által érintett jobb kezét egyre jobban használja, bár erre gyakran kell őt figyelmeztetni.

Finommotorikája egyre javul, festeget, rajzolgat, és ő maga kérte édesanyját, hogy tanítsa írni, és olvasni. Jelenleg a bengáli ABC 10 betűjét már ismeri és le is tudja írni. Énekelget sokat, nővérével is, ikertestvérével is játszik, visszatért korábbi jókedvű, huncut lénye. Rukaiya egyre inkább érdeklődik a környezete iránt, jól érzi magát a családjában, megnevettetik őt a testvérei, szülei, ami arra utal, hogy képes érzelmileg kapcsolódni. Kívánságait egyértelmű gesztusokkal, hangadással fejezi ki” – mondta a doktor, mielőtt kiutaztak Bangladesbe, hogy végrehajtsák a koponyarekonstrukciós műtétet.

Címlapkép: AFP

(blikk.hu)