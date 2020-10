Egy volt rendőr rejtett el kamerákat egy tizenéves lány szobájában

Az egykori rendőr bekamerázta egy 14 éves lány szobáját.

Nem ez a lány volt az egyetlen áldozata a pedofilnak, korábban már másoknál is elkövetett hasonló bűncselekményt.

A férfi beismerte azt, hogy valóban elrejtett kamerákat a lány szobájában azzal a céllal, hogy megleshesse őt – az oregoni rendőrség eljárást indított ellene. Csütörtökön tartóztatták őt le, miután gyanúba keveredett az ügy kapcsán.

A hatóság nyomozást is indított annak érdekében, hogy még jobban feltárják az ügyet. A 48 éves Robertnél házkutatást tartottak, ahol meg is találták a felvételeket, sőt, másik 2 kiskorúról is hasonló anyagok kerültek elő. Tehát nem ez volt az első alkalom, hogy a már nyugdíjazott rendőr ilyet tett – szörnyű tettét be is ismerte, de azt, hogy hogyan és mikor rejtette el a kamerákat, már nem vallotta be.

Cikk- és címlapkép: crimeonline.com

(crimeonline.com, blikk.hu)