Bécsben élő magyarok a 24.hu lapnak mondták el, mit tapasztaltak és mire számítanak. A jelenlegi információk szerint a lelőtt merénylőn kívül négy civil halálos áldozata van a bécsi terrortámadásnak, 17-en kerültek kórházba, köztük heten súlyos, életveszélyes állapotban vannak.

Hétfőn este 8 órakor támadássorozat rázta meg Bécset: az első lövések az osztrák főváros belvárosában, a Seitenstettengasse utcai zsinagóga, illetve a Swedenplatz környékén dördültek el.

Wien. Terror alert in Vienna: Attack on a synagogue. Shots fired. Massive police operation underway. This is a developing story. pic.twitter.com/hdEuCtUK9f