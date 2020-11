Ma tartják az Egyesült Államokban az elnökválasztást, ahol Joe Biden és Donald Trump mérkőzik meg az elnöki címért.

A Missouri állambeli St Louis városában teljes védőfelszerelésbe öltözött szavazóköri dolgozók várják a koronavírussal fertőzött választókat, akik így személyesen is leadhatják a voksukat az elnökválasztáson – írja a 24.hu a Guardian cikke alapján. A városban két szavazóhelyiségnél is van kültéri helyszín, ahol a karanténban lévő emberek is szavazhatnak.

How do you vote at the polls if infected with #COVID19? Like this.

Props to St Louis poll workers decked out in full PPEs!!! #VOTE https://t.co/752N0HBhdu pic.twitter.com/CIHJU0pgov