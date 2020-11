Óriási fordulat! A fogadóirodáknál már Trump a választás esélyese

Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje hónapokon át favoritnak számított a fogadóirodáknál, azonban az elmúlt egy órában Donald Trump megfordította az állást. Jelenleg Trump a Unibet, a bet365 és a Betfair oldalain is toronymagas esélyesnek számít.

4:14

Már Trump az esélyesebb a fogadóirodáknál

Trump győzelmére most már csak 1,5-szörös pénzt fizetnének, míg Biden sikere a fogadás 2,7-szeresét hozná. A Unibetnél még nagyobb a különbség a két fél között, hiszen Trump sikere 1,45, míg Biden 2,75-ös szorzóval szerepel a fogadási kínálatban.

(Origo)

3:57

Trump hét, Biden három újabb államban győzött

Donald Trump amerikai elnök hét újabb déli és középnyugati államban nyert a helyi idő szerint kedden tartott amerikai elnökválasztáson a legfrissebb adatok szerint, Joe Biden demokrata párti jelölt három újabb győzelmet könyvelhetett el.

A jelenlegi elnök az előrejelzések, illetve a részeredmények szerint Louisiana, Arkansas, Missouri, Nebraska, Dél-Dakota, Észak-Dakota és Wyoming államokban aratott győzelmet.

Joe Biden a keleti parti New York államban, illetve a délnyugati Új-Mexikóban és Coloradóban szerezte meg a szavazatok többségét.

Rendkívül szoros volt a verseny a kulcsfontosságú ingaállamnak számító Floridában, a legfrissebb eredmények szerint azonban kisebb meglepetésre Trump áll nyerésre.

A CNN hírtelevízió összesítése szerint Biden 89, Trump 54 elektori szavazatot tudhat magáénak eddig biztosan. A választási győzelemhez 270-re van szükség.

3:40

Trump elvitte Alabamát és Dél-Karolinát, 18 elektort ért a két győzelem

Zajlik a számlálás, a jelenlegi állás:

131 elektorja van Bidennek és 93 Trumpnak, de Trump jól áll a billegő államok többségében. Floridát elvitte, Texasban és Pennsylvaniában átvette a vezetést.

3:20

Biden már nem arat elsöprő győzelmet

Joe Biden kampánystábjának több tagja is azt nyilatkozta a CNN-nek, hogy Floridában kezd elúszni a győzelem, de Pennsylvania, Michigan, illetve Wisconsin szerintük nyerhető (ezt a három államot 2016-ban Trump elhódította a demokratáktól).

2:40

Trump délen nyerésre áll, a keleti parton tarolnak a demokraták

A legfrissebb információk szerint Joe Biden demokrata párti elnökjelölt a keleti parti hat államában és egy középnyugati tagállamban aratott győzelmet, míg a jelenlegi republikánus elnök, Donald Trump öt déli és egy középnyugati tagállamban győzött azok közül, ahol már befejeződött a voksolás.

Biden Massachusettsben, Rhode Islanden, Connecticutban, New Jerseyben, Delaware-ben és Marylandben, valamint a középnyugati Illinois-ban aratott győzelmet.

Donald Trump "vitte el" Alabama, Indiana, Mississippi, Tennessee, Dél-Karolina és Oklahoma államokat.

2:27

Trump valószínűleg behúzza Floridát

Az állás 88 százalékos feldolgozottságnál:

Donald Trump: 50.7%

Joe Biden: 48.5%

2:00

Trump nyert Kentuckyban, Bidené az északkeleti Vermont

Donald Trump, az újraválasztásáért küzdő republikánus amerikai elnök Kentucky államban nyert, riválisa, a demokrata párti jelölt, Joe Biden Vermontban aratott győzelmet a helyi idő szerint kedd este közzétett első eredmények szerint.

Donald Trump több mint 58 százalékos támogatottsággal győzött a középnyugati Kentuckyban, míg Joe Biden az északkeleti Vermontban a szavazók csaknem 72 százalékának bizalmát szerezte meg.

A nem végleges eredmények szerint Virginiában is a demokrata párti elnökjelölt nyert, Indianában és Nyugat-Virginiában pedig Trump győzelmét vetítik előre.

Az Egyesült Államok keleti parti és a középnyugati államaiban már zárnak az urnák, s jelenleg minden szem Floridára és Georgiára szegeződik. Ebben a két kulcsfontosságú tagállamban azonban még túl alacsony az adatok feldolgozottsága, bár ezek alapján Biden vezet.

01:40

Biden nyert Vermontban, ez 3 elektori szavazatot jelent neki.

Indianában és Kentuckyban Trump győzött.

Az elektori szavazatok állás jelenleg: Trump: 23, Biden: 3

01:20

Biden vezet Floridában

Floridában, az egyik kulcsfontosságú, úgynevezett billegő államban 34 százalékos feldolgozottságnál így áll a verseny:

Biden: 51,2

Trump: 47,9 százalék.

(New York Times)

01:05

A republikánusok három szenátori helye veszélyben van, egyet visszahódíthatnak a demokratáktól

A republikánusok három szenátusi helye veszélyben forog, de egy bársonyszéket visszahódíthatnak a washingtoni törvényhozás felsőházában a most zajló választáson – jelentette az amerikai közszolgálati rádió (NPR) kedden.

Miközben az elemzők elsősorban az elnökválasztás fejleményeire figyelnek, az amerikai közszolgálati rádió részletes összeállítást közölt a szövetségi törvényhozás (kongresszus) két házának helyeiért külön folytatott küzdelemről.

A törvényhozás alsóházában, a képviselőházban a Demokrata Pártnak 2018 ősze óta többsége van, és a párt most arra számít, hogy az egyelőre republikánus többségű szenátusban is sikerül növelnie politikusainak létszámát.

A most tartott választáson a 100 tagú szenátust – a 435 tagú képviselőháztól eltérően – nem újítják meg teljesen, csak 35 szenátort választanak újra. Öt republikánus szenátor bársonyszéke van veszélyben az NPR szerint.

Az egyik legbefolyásosabb republikánus szenátornak, a Donald Trump elnök szoros szövetségesének számító Lindsey Grahamnak Dél-Karolinában pályája talán legnagyobb kihívásával kell szembenéznie. Vetélytársa Jaime Harrison volt lobbista, a Demokrata Párt dél-karolinai vezetője. Hasonlóképpen inog a szenátusi bársonyszéke az arizonai Martha McSallynek, akinek a karizmatikusnak mondott Mark Kelly űrhajóssal kell megküzdenie, emellett az NPR elemzői kevés esélyt adtak Maine állam szenátorának, Susan Collinsnak is demokrata párti kihívójával szemben.

A déli Alabamában viszont a felmérések szerint a republikánusoknak nagy valószínűséggel sikerül visszahódítaniuk a demokratáktól egy szenátusi helyet. A demokrata párti Doug Jones lemaradása két számjegyű a republikánus színekben induló, egykori egyetemi labdarúgóedző Tommy Tuberville mögött. Tuberville élvezi Donald Trump támogatását.

0:30

Érkeznek az első eredmények

Trump Twitteren azt írja, az egész országban jól állnak.

A CNN becslése szerint Indianát behúzza Trump, ezzel 11 elektori szavazatot nyer el. Ebben az államban hagyományosan republikánus győzelem szokott születni.

23:30

Az első exit poll mérések Trumpnak kedveznek

A CNN exit poll-mérésekkel térképezte fel, hogy az amerikai választók mi alapján döntöttek. Az elemzés szerint minden harmadik szavazó a gazdaságot tartotta a legfontosabb szempontnak. Minden ötödik a faji egyenlőtlenséget, minden hatodik pedig a koronavírust nevezte meg. Az egészségügyi ellátást minden tizedik említette, épp úgy, mint a bűnözést. Az első elemzések szerint ez kedvezőbb Trump szempontjából, mint arra számítani lehetett. A gazdaság állapota ugyanis az elnöknek hozhat támogatókat. Más kérdés, hogy a faji egyenlőtlenség – ami ezek szerint inkább foglakoztatja az amerikaiakat, mint a koronavírus-járvány – már inkább ellene dolgozik.

(HVG)

23:05

Az első exit pollok szerint a szavazók

34 százalékának a gazdaság

21 százalékának a faji egyenlőtlenségek

18 százaléknak a koronavírus

11 százaléknak a bűnözés és a közbiztonság

11 százaléknak pedig az egészségügy volt a legfontosabb a döntésénél.

52 százaléknak az a fontosabb, hogy kezeljék a koronavírus-járványt, míg 42 százalék szerint a gazdaság újraindítása.

48 százalék szerint jól mennek a koronavírus megfékezésére tett lépések, 51 százalék szerint rosszul.

(Telex)

22:45

Clintonék is leadták voksukat, természetesen a demokrata jelölteket – Joe Bident és alelnökjelöltjét, Kamala Harrist támogatták.

Hillary and I just proudly cast our ballots for Joe Biden and Kamala Harris. They will work tirelessly to heal our divisions and build a better future for all of us. If you haven’t done so already, vote today! pic.twitter.com/49fSwmlbst