A pennsylvaniai számok megadják a kegyelemdöfést Trump újraválasztási reményeinek? – Itt vannak a legfrisebb adatok

Pennsylvaniában eddig a beérkezett levélszavazatok 71 százalékát számolták össze, a 2,6 millióból további 763 ezer van még hátra.

A Philadelphia megyében még összeszámolásra váró 120 ezer levélszavazat 70 százaléka regisztrált demokratáktól, 20 százaléka regisztrált republikánusoktól érkezett, írja a CNN-re hivatkozva a telex.hu

A levélszavazatok összeszámolásával fordított Biden Wisconsinban és Michiganben is, és Pennsylvaniában is egyre közelebb került Trumphoz. 89 százalékos feldolgozottságnál Trump 50,7 százalékon, Biden 48,1 százalékon áll, a különbség 164 ezer szavazat a két jelölt között.

Trump korábban azzal fenyegetőzött, hogy a legfelsőbb bíróságon támadhatja meg, hogy az államban a választás napja után három napig elfogadják még a keddig érvényesen postára adott levélszavazatokat (amit egy korábbi döntésében egyszer már jóváhagyott a legfelsőbb bíróság, de azóta 6-3-as konzervatív többség van már a testületben). Ezek is Bidennek kedvezhetnek, de ezek még a most megszámolásra váró 763 ezer levélszavazaton felül vannak, vagyis könnyen lehet, hogy nem is ezeken múlik majd az eredmény.

(telex.hu)

Cikk- és címlapkép: MTI/AP/Matt Slocum