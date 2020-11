Baby Nancy, az első amerikai fekete játékbaba, amelynek afrofrizurája és más, etnikailag korrekt vonásai voltak, csütörtökön bekerült az amerikai Játék Hírességek Csarnokába.

Baby Nancyt a járdakrétával és a Dzsenga nevű toronyépítő társasjátékkal együtt választották a 2020-as kitüntetettek közé kreativitásukért és tartós népszerűségükért.

A szakértők a három győztest 12 döntősből választották ki, köztük volt a tamagocsi és az Én kicsi pónim is.

A Baby Nancy az Operation Bootstrap által 1968-ban létrehozott kaliforniai Shindana Toys vállalkozás első babája volt. Az Operation Bootstrap az afroamerikai közösség nonprofit önsegélyező szervezete, melyet a Los Angeles-i wattsi zavargások után alapítottak.

Pioneering Black doll Baby Nancy enters Toy Hall of Fame

