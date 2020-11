Biden átvette a vezetést Georgiában, elszállni látszanak Trump esélyei

Trump kezdhet aggódni.

"Nyertem már?" feliratú táblát tart a kezében a Donald Trump amerikai elnök újraválasztását támogató tüntetők egyike, aki Joe Biden demokrata párti elnökjelölt maszkját viseli egy philadelphiai szavazóhelyiség előtt 2020. november 5-én, két nappal az amerikai elnök-, valamint képviselőházi és részleges szenátusi választások után. MTI/AP/Rebecca Blackwell

Három nappal a szavazás után továbbra sincs végeredmény még az amerikai elnökválasztáson Donald Trump elnök és demokrata kihívója, Joe Biden volt alelnök között. A választás napján úgy tűnt, hogy Donald Trump akár sima győzelmet is arathat Biden felett, a demokrata jelöltnek azonban a levélszavazatokkal sikerült megelőznie Trumpot több fontos államban, és most már összesítésben is jóval előnyösebb helyzetben van. A különbségek nagyon kicsik, elképesztően kevés szavazaton múlik egy-egy tagállam. Trump kampánycsapata közben több szoros államban is bírósághoz fordulna, és újraszámolást akar kérni.

Biden átvette a vezetést Georgiában és immár 917 szavazattal vezet. Ha ez így marad, az azt is jelenti, hogy

Trumpnak semmi esélye sem maradt a győzelemre, hiszen neki ehhez minden maradék államban győznie kellene.

Bidennek vagy Pennsylvaniában kell nyernie, vagy még két államban, azaz ha Georgiában megőrzi a vezetést, akkor már csak egy államot kell behúznia a győzelemhez.

Biden eddig 253 elektort nyert el biztosan, Trump 214-et, a győzelemhez legalább 270-re van szükség.

Pennsylvaniában a levélszavazatok feldolgozásával már csak 0,3 százalékpont a különbség Trump és Biden között. Ha ott fordít a demokrata jelölt, azzal átlépi a 270 elektort.

Trump közben csalásról beszélt legutóbbi sajtótájékoztatóján, a levélszavazatokat illegális szavazatoknak nevezte – legalábbis ott, ahol elolvadt az előnye. Több csatorna el is kapcsolt a bizonyítékok nélkül vádaskodó elnökről, aki nem válaszolt a kérdésekre, hanem elviharzott.

Trump legutóbbi sajtótájékoztatója után a Twitteren folytatta eszmefuttatását arról, hogy hogyan alakul az elnökválasztás a véleménye szerint.

Helyi idő szerint nagyjából hajnali fél 3-kor újabb három Twitter-üzenettel jelentkezett a Fehér Házból. A három üzenet közül egyet már meg is jelölt azóta a Twitter, mivel hamis információt tartalmazott választási csalást emlegetve.

Az első üzenetben azt hangsúlyozta Trump, hogy

a demokraták igyekeznek fölénybe kerülni a szenátusban, így még fontosabb, hogy ő nyerje meg az elnökválasztást a republikánus szavazatok miatt.

A másodikban

nyíltan választási csalásról írt törvénytelen szavazatokat emlegetve, hozzátéve, hogy majd a Legfelsőbb Bíróságnak kell igazságot tennie.

A harmadik üzenetben

a Twittert kritizálta az elnök, alighanem a szép számban megjelölt üzenete miatt, amiben vitatható állítást találtak a Twitter moderátorai.

Chris Christie, Trump főtanácsadója után több prominens republikánus képviselő is bírálta a hajnali beszéde után Donald Trump amerikai elnököt, aki szerintük lejáratja az amerikai választási rendszert – teszi hozzá a Telex.

Adam Kinzinger illinois-i kongresszusi képviselő Twitter-üzenetben bírálta Trumpot, amiért az elnök teljesen megalapozatlanul, bizonyíték nélkül választási csalással vádolta meg a Demokrata Pártot. Ritzinger azt írta, hogy Trump állítása kezdi a téboly jeleit mutatni. "Ha törvényes aggodalmai vannak bármilyen csalás miatt, akkor azoknak bizonyítékokon kell alapulniuk és bíróság elé kell vinni őket. Elég a lejárató félrevezetésből!" – írta Ritzinger.

Larry Hogan, Maryland kormányzója, aki a 2024-es választásra szóba került már mint republikánus elnökjelölt, szintén kifakadt Trumpra. "Nincs mentsége az elnöknek a mai kijelentéseire, amelyek aláássák demokratikus eljárásrendünket. Amerika szavazatokat számol, és nekünk meg kell várnunk az eredményeket, ahogy mindig is tettük. Sem választás, sem senki személye nem fontosabb demokráciánknál" – írta Twitteren Hogan az MTI gyűjtése szerint.

Marco Rubio – szintén republikánus – szenátor egyebek között azért bírálta Trumpot, mert az csalásnak mondta a szavazatszámlálás elhúzódását. "Az, hogy napokig tart a törvényes voksok számlálása, NEM csalás" – hangsúlyozta.

Forrás: Telex, 24.hu, Portfolio