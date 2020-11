Az Air Force One helyett magukat ajánlják.

A Ryanair a Twitteren meglepően aktívan követi az amerikai elnökválasztás eseményeit – szúrta ki a 24.hu. Miután Trump minden alap nélkül kijelentette, hogy ő nyerte a választást, azt írták, az, hogy Trump idejekorán bejelenti győzelmét, olyan, mint elhagyni egy repülőgépet, mielőtt az leszáll.

Legújabb posztjukban pedig Trump egyik gyermeke került célkeresztbe. Eric Trumpról tettek közzé egy fotót azzal a kísérőszöveggel, hogy „ilyen arcot vág az ember, aki elveszítheti hozzáférését az Air Force One-hoz és ezentúl kereskedelmi járaton kell repülnie”.

– tették hozzá viccesen.

the look of a man who might not have access to Air Force One in the future and will have to fly commercial

don't worry Eric, we have €9.99 fares next time you're in Europe#Election2020 pic.twitter.com/4acb5ZiJt4