Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök és Joe Biden megválasztott elnök is üdvözölte hétfőn az amerikai Pfizer és a német BioNTech gyógyszergyártó által kifejlesztett kísérleti vakcinát.

A Pfizer New York-i székhelyű multinacionális gyógyszergyár, míg a BioNTech egy német vállalat, amely korábban nem foglalkozott oltóanyag-gyártással. Mindkét gyógyszergyártó hétfőn jelentette be, hogy oltóanyaga kísérleteinek harmadik szakasza is megkezdődött, és sikeres.

Donald Trump "elégedettségét" fejezte ki a remélhetően sikeres vakcina miatt. Az elnök a Twitteren "nagyszerű hírnek" nevezte a két gyógyszergyártó bejelentését. Azt írta: "a tőzsde megugrott. Hamarosan érkezik a vakcina. A hatékonysága 90 százalékos!".

Biden közleményt adott ki. "Gratulálok azoknak a tehetséges nőknek és férfiaknak, akik hozzájárultak ehhez, és reménységet adnak nekünk" – fogalmazott, hozzátéve, hogy "fontos megjegyezni, hogy még hónapokba telik, mire a Covid-19 elleni küzdelem véget ér".

A közlemény kiadása után nem sokkal Wilmingtonban Biden rövid beszédet is mondott. Ebben arra kérte az amerikaiakat, hogy hordjanak maszkot a vírus visszaszorítása érdekében.

"Országunk veszélyben van" – tette hozzá, megismételve korábban többször hangoztatott álláspontját, miszerint "hosszú, sötét tél vár" az Egyesült Államokra.

Joe Biden úgy vélekedett: további 200 ezer amerikai halhat meg a vírus okozta betegségben és szövődményeiben, mielőtt a vakcina széles körben elérhető lesz.

Biden ígéretéhez híven hétfő reggel nyilvánosságra hozta tervezett 12 tagú "koronavírus-csoportja" névsorát. A tanácsadó csoportot Vivek Murthy volt tisztifőorvos, David Kessler, az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) volt vezetője és Marcella Nunez-Smith, a Yale Egyetem kutatója és professzora vezeti.

Tagjai között biológusok, onkológusok, fertőző betegségekkel foglalkozó és járványügyi szakértők, valamint gyermekorvosok vannak. Nem tagja a tanácsadó testületnek Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet (NIAID) vezetője.

(MTI)