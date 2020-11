Mitch McConnell, az amerikai szövetségi szenátus republikánus többségének vezetője támogatja Donald Trump elnököt a választások vitatott eredményeit tisztázó jogi eljárások megindításában – ezt ő maga jelentette ki hétfőn a szenátusban mondott beszédében.

Az egy hete tartott választások óta mondott első beszédében McConnell hangsúlyozta: Trump elnöknek "száz százalékig jogában áll" a jogi eljárások megindítása a választások során állítólagosan előfordult szabálytalanságok feltárására.

A republikánus politikus leszögezte: nincs szükség "kioktatásra arról, hogy az elnöknek örömteljesen el kellene fogadnia az előzetes választási eredményeket éppen azoktól, akik az elmúlt négy évet azzal töltötték, hogy visszautasították a múlt választások eredményeinek érvényességét".

McConnell emlékeztetett arra, hogy Hillary Clinton, a 2016-os elnökválasztáson vereséget szenvedett demokrata párti jelölt néhány héttel ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy a mostani választás demokrata jelöltjének, Joe Bidennek semmilyen körülmények között nem szabad elismernie az esetleges vereségét. McConnell felidézte azt is: Nancy Pelosi demokrata párti házelnök az elmúlt hetekben többször is azt hangoztatta, hogy Donald Trump most csakis csalás révén győzhet az elnökválasztáson.

"Januárban ennek a választásnak a győztese elhelyezi kezét a Biblián, ahogyan az 1793 óta minden évben történni szokott" – fogalmazott McConnell, utalva arra, hogy a mindenkori amerikai elnökök Bibliára tett kézzel teszik le a hivatali esküjüket.

Chuck Schumer, a szenátus kisebbségben lévő demokrata párti frakciójának vezetője válaszbeszédében leszögezte: a republikánus álláspont "rendkívül veszélyes, rendkívüli mértékben mérgezi demokráciánkat". Schumer hozzáfűzte: a jogi eljárásoknak tényeken kell alapulniuk.

Mitch McConnell a legmagasabb rangú kongresszusi republikánus politikus, aki – Kevin McCarthyval, a képviselőház republikánus frakcióvezetőjével együtt – Donald Trump elnök mellett tette le a voksát.

Hétfőn Ted Cruz texasi és Lindsey Graham dél-karolinai szenátor szintén ismételten kiállt amellett, hogy Donald Trumpnak nem szabad elismernie a vereséget, hanem folytatnia kell a jogi küzdelmet. Kristi Noem, dél-dakotai republikánus kormányzó vasárnap egy televíziós interjúban úgy fogalmazott: ha 2000-ben a demokrata párti elnökjelölt Al Gore-nak volt lehetősége bírósághoz fordulni, akkor meg kell adni ezt a lehetőséget Donald Trumpnak is.

Donald Trump hétfőn a Twitteren azt írta: úgy gondolja, hogy Georgia államban ő győz majd, Wisconsinban "nagyon jól áll", Nevadában pedig "kiderül, hogy rengeteg a hamis szavazat".

Jason Miller, a Trump-kampány tanácsadója hétfőn a Fox televíziónak nyilatkozva visszautasította a választási vereség elismerését. Mint fogalmazott: ez meg sem fordul a kampánycsapat tagjainak fejében. "Ez a kifejezés jelenleg nem szerepel a szótárunkban" – mondta.

Az eddig összesített eredmények alapján Joe Biden a választók 49,5 százalékának voksát nyerte el, míg Donald Trumpot a választók 49 százaléka támogatja.

(MTI)