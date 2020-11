A járványveszélyes, az úgynevezett vörös zónák közé sorolt olasz Alto Adige tartományban, vagyis Dél-Tirolban tovább szigorítják a korlátozásokat, valamint tömeges tesztelést indítanak a tünetmentes koronavírus-fertőzöttek kiszűrésére.

Alto Adige hétfő óta tartozik a legmagasabb veszélyfokozatú olaszországi régiók közé. Ennek ellenére a korlátozásokat szerdától tovább szigorítják: november 14. és 28. között teljesen leállítják a tantermi oktatást.

Az óvodások és általános iskolások közül csak azokat fogadják "megőrzésre" az oktatási intézményekben, akiknek szülei létfontosságú tevékenységet végeznek, például az egészségügyben dolgoznak. Az utóbbi napokban szűrt betegek között egyre több a tünetmentes iskolás.

A szigorítás a kereskedelemre és a termelésre is vonatkozik, de a korlátozások részleteit még nem közölték. A kéthetes karanténintézkedések után a régió visszatér a vörös zónába, ami már most is Alto Adige határainak lezárását, valamint a belső mozgás leállítását jelenti.

Arno Kompatscher kormányzó szavai szerint Alto Adigeban "kritikus a helyzet". Egy nap alatt 1853 tesztet végeztek, és 375-en bizonyultak fertőzöttnek. Az egymilliós térségben 77 intenzív hely van a kórházakban az összes beteg számára, azok több mint fele már foglalt. A kormányzó elmondta, hogy legfeljebb százra tudják emelni az intenzív ágyak számát, de már most sincs elegendő orvos és ápoló a súlyos esetek számára.

Az autonóm tartomány elnöke bejelentette, hogy november 20. és 22. között tömeges tesztelést végeznek a Szlovákiában alkalmazott módszerrel. Kompatscher közölte, hogy legalább 350 ezer embert akarnak tesztelni a tünetmentes betegek szűrésére.

Jelenleg Olaszországban különböző színekkel jelölik a tartományok veszélyességi fokozatát. A vörös zónába Alto Adige, Bolzano térsége, Lombardia, Piemont, Valle d'Aosta és Calabria tartozik. Közepes, narancssárga fokozatot kapott Szicília, Puglia, Umbria, Toszkána, Liguria, Basilicata és Abruzzo. Az ország többi része egyenlőre a kevésbé veszélyes, sárga övezethez tartozik. A Közegészségügyi Hivatal szerint hamarosan emelni kell Campania, Emilia-romagna, Veneto és Friuli besorolási fokozatát is.

Egy nap alatt valamivel több mint 35 ezer új beteget szűrtek több mint 217 ezer vírusteszt elvégzésével. Az adatok azt mutatják, hogy az utóbbi egy hétben a naponta szűrt fertőzöttek száma nem csökkent, de nem is emelkedett jelentősen. Az aktív pozitívak száma megközelítette a 600 ezret, kórházban több mint 30 ezren vannak, közülük majdnem háromezren intenzíven. Egy nap alatt 580 beteg halt meg, így a halottak száma 42 330-ra emelkedett. Utoljára április közepén volt ennyire magas a halottak napi száma. A legtöbb új beteget továbbra is Lombardiában szűrték, majdnem 11 ezer beteget egy nap alatt, a második helyen Piemont áll napi 3659 esettel.

Szardínia ügyészsége vizsgálatot indított az augusztusban nyitva tartott diszkók miatt, amelyekben a korlátozások ellenére több ezer fiatal fordult meg egész Olaszországból. A helyi önkormányzatokkal és a szórakozóhelyek tulajdonosaival szemben a szándékos járványterjesztés gyanúja is felmerülhet.

