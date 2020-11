A koronavírus a védőoltás megérkezése után se fog eltűnni, állítják szakértők

Úgynevezett endémia lehet belőle.

Szakértők szerint, annak ellenére, hogy nagyon nehéz megjósolni, mi lesz a COVID-19 sorsa, a betegség nem fog eltűnni még egy vakcina kifejlesztésével sem. Sokkal valószínűbb, hogy úgynevezett endémia lesz belőle.

Az is előfordulhat, hogy a közösségekben a vírus folyamatosan fennmarad majd, de nagyon alacsony számú megbetegedést fog okozni. Ezt is endémiának nevezzük. Ilyen például a malária is.

Forrás: 24.hu

Kép: Pixabay