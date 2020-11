Elárulta a magyar rádiónak Trump volt tanácsadója, hogy mi volt az elnök legfőbb hibája

A Klubrádiónak adott interjút John Bolton.

Borzasztóan csalódott voltam, amikor rájöttem, képtelen felfogni a munka komolyságát, és átlátni azt, mitől lehetne jó elnökünk. Sajnos, egyszer sem gyulladt ki nála a figyelmeztető lámpa, hanem épp az ellenkezője történt, hogy haladtunk időben, úgy romlott a róla kialakított kép is

– fogalmazott.

Bolton Trump legnagyobb hibájának azt tartja, hogy „nem akarta felfogni, milyen veszélyt jelent az országra az új koronavírus-járvány”.

Nem akart tudomást venni arról, hogy ez – így is, úgy is –, de árt a gazdaságnak, még ha ő a homokba is dugja a fejét.