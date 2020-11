Nincs olyan megoldás a migrációra, amely mindenkinek tetszene, de az Európai Unióban "félre kell tennünk nézetkülönbségeinket, meg kell egyeznünk, és kompromisszumokat is kell kötnünk egy fenntartható migrációs és menekültügyi uniós megközelítés érdekében" – jelentette ki Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke csütörtökön az uniós parlament és a soros német EU-elnökség által szervezett magas szintű migrációs konferencián.

Hangoztatta továbbá, hogy az unió nem torpanhat meg a migráció miatti, egyre erőteljesebb kihívások előtt, a nemzeti kormányoknak össze kell fogniuk, és együttes erővel megegyezésre kell jutniuk a probléma kezelését illetően.

Kijelentette: a migráció mindig is létezett Európában, és a globalizáció térnyerése miatt most már mindig is jelen lesz.

A bevándorlás új tehetségekkel gazdagíthatja az európai társadalmakat, amíg azt jól kezelik, viszont ha nem, akkor megvan a lehetőség arra, hogy megosztja az unió egységét.

A bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy amíg néhány, külső határral rendelkező tagállamra – például Olaszországra, Görögországra és Spanyolországra – fokozott migrációs nyomás nehezedik, ami felülmúlja kapacitásaikat, addig "nem lehet a múltbeli csatákat újravívni", hanem sürgős összefogásra van szükség.

"Ezzel tartozunk a bevándorlóknak, a menekülteknek és saját polgártársainknak is" – hívta fel a figyelmet Ursula von der Leyen.

Hangsúlyozta: a bizottság szeptember végén bemutatott migrációs és menekültügyi javaslatcsomagjára azért van szükség, mert a jelenlegi rendszer nem működik.

Az új paktumjavaslat friss kezdetet biztosít egy olyan szakpolitikának, amely az uniós értékekre, a szolidaritásra, a közös felelősségvállalásra, és a tagállamok rugalmas együttműködésére épül – fogalmazott.

Az unió végrehajtó testületének javaslata gyorsabb eljárásokat határoz meg a menekültügyi és migrációs rendszer egészében, és nagy hangsúlyt tulajdonít a származási és a tranzitországokkal folytatott, kölcsönösen kedvező együttműködésre és az unióba illegálisan érkezők emberi méltóságot tiszteletben tartó visszaküldésére – tette hozzá Ursula von der Leyen.

Leszögezte: szélesíteni kell azoknak a lehetőségeknek a körét is, amelyek elősegítik a bevándorlók legális érkezését Európába, továbbá garantálni kell a törvényes úton befogadottak teljes jogait az unióban.

Éppen ezért a következő héten az Európai Bizottság cselekvési tervet terjeszt elő a bevándorlók befogadásával és integrációjával kapcsolatban – mondta.

Wolfgang Schäuble, a német Bundestag elnöke a konferencián realizmust és kompromisszumkészséget sürgetett a migráció kapcsolatban, hozzátéve, hogy "nincsenek sem egyszerű, sem optimális, sem erkölcsileg tiszta megoldások.

"Fontos a humanitárius felelősségvállalás, de a migrációs kontroll is" – fogalmazott. Hozzátette azt is, hogy a migrációs kihívások megoldása érdekében "határozottan fel kell azok ellen is lépni, akik megkérdőjelezik az uniós értékeket, és aláássák az európai eszme alapjait."

David Sassoli, az Európai Parlament elnöke szerint közös szabályrendszerre van szükség a migránsok partraszállásával és tengeri kimentésükkel kapcsolatban. Hangsúlyozta: a rászorulók nyílt vízi mentését nem lehet büntetni, mivel akik életeket mentenek, azok nemcsak a nemzetközi tengerjogban rögzített, hanem erkölcsi kötelezettségnek is eleget tesznek.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az uniós munkaerőpiac igényei alapján legális bevándorlási csatornákat kell nyitni a munkavállalás céljából érkezők számára, hogy az egyre öregedő társadalom ellenére fenntartható legyen a szükséges szintű gazdasági növekedés.

Ylva Johansson belügyekért felelős uniós biztos szerint a migrációtól nem kell tartani, azt jól kezelik. Felhívta a figyelmet, hogy múlt évben 3 millió legális bevándorló érkezett Európába ugyanakkor másfél millió uniós állampolgár hagyta el azt, továbbá "csak" mint 140 ezer illegális migráns lépett be jogtalanul az EU területére. "Szükségünk van a bevándorló munkaerőre, mert az európai társdalom öregszik" – hangoztatta. A biztos szerint a migrációval kapcsolatos politikai vita "túldramatizált," ahelyett hogy gyakorlatiasabb vagy józanabb lenne, és nem veszi figyelembe azt, hogy "igazán drámai helyzetben" a menekültek vannak.

Johansson elmondta: az illegális bevándorlást le kell csökkenteni, viszont ez nem azt jelenti, hogy az az Európába legális úton érkezők számát is csökkenteni kellene. Rávilágított arra is, hogy akik nem jogosultak az EU-ban maradni, azoknak vissza kell térniük hazájukba, így csökkenteni lehet az unió terrorfenyegetettségét is. Felhívta a figyelmet azonban, hogy a visszaküldések csakis az emberi jogok tiszteletben tartásával történhet. A biztos hangsúlyozta: a migrációs probléma megoldásához nem elegendő önkéntesen, hanem kötelezően kell szolidaritást vállalni valamennyi tagországnak.

(MTI)