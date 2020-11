December eleje helyett csak a karácsony előtti napokban, december 20-tól kezdődhet Németországban a koronavírus-járvány második hulláma miatt elrendelt korlátozások fokozatos visszavonása a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek szerdai tárgyalására készült megállapodástervezet szerint, amelyről kedden számolt be a német sajtó.

A tartományi kormányfők álláspontját rögzítő dokumentum szerint december 20-ig meg kell hosszabbítani és tovább kell szigorítani az eredetileg november végéig tervezett korlátozásokat. Országszerte kötelezővé kell tenni például, hogy nemcsak a boltokban, bevásárlóközpontokban, hanem a bejáratuknál és a parkolóikban is viselni kell az orrot és a szájat takaró maszkot, az általános iskolákban pedig nemcsak a szünetekben, hanem a tanítási órákon is.

Fenn kell tartani azt a szabályt, hogy legfeljebb két háztartás tagjai tartózkodhatnak együtt, de a fertőzésveszéllyel járó közvetlen érintkezések számának további csökkentéséhez az eddigi tíz helyett öt főre kell korlátozni az ilyen találkozásokkal kialakuló csoportok maximális létszámát.

Be kell vezetni azt is, hogy a leginkább veszélyeztetett csoportok tagjainak, köztük a betegség vagy a koruk miatt állandó ápolásra szoruló embereknek biztosítani kell hetente húsz darab úgynevezett antigén gyorstesztet. Ezzel kapcsolatban a beszámolókban kiemelik, hogy a szövetségi kormány is törekszik a veszélyeztetett csoportok védelmének erősítésére, tervei között szerepel, hogy decembertől a tél végéig csekély összegért mindenkinek biztosítanak 15 darab – heti kettő – FFP-2 minősítésű maszkot.

A korlátozó intézkedéseket azért kell meghosszabbítani, mert "novemberben nem sikerült elérni a remélt trendfordulót", a teszttel kiszűrt fertőződések napi számának alakulásában süllyedés helyett csupán "oldalazás" figyelhető meg – magyarázták javaslatukat a tartományi kormányfők az állandó egyeztető fórumuk – az úgynevezett miniszterelnöki konferencia (MPK)- és a kancellár, Angela Merkel szerdai tanácskozására készített munkaanyagban.

Az előterjesztés szerint az intézkedések hatását december 15-én, egy újabb tanácskozáson kell értékelni, és december 20-tól lehet fokozatosan lazítani, ha a járványhelyzet engedi.

Fontos cél, hogy az ünnepeket mindenki a körülményekhez képest a legnagyobb biztonságban és szabadságban, szeretteivel, barátaival tölthesse el. Ezért bíztatni kell az embereket, hogy karácsony előtt vonuljanak önkéntes karanténba, lehetőleg több napra. Ebben az állam úgy is támogathatja őket, hogy korábban kezdik el a téli szünetet az iskolákban – áll a dokumentumban, amely szerint arra is bíztatni kell az embereket, hogy ne hétvégén, hanem inkább hét közben vásároljanak ajándékot, mert így elkerülhető a fertőzésveszéllyel járó zsúfoltság.

Az MPK és a szövetségi kormány megállapodásával november 2-án vezettek be az alapvető járványvédelmi óvintézkedéseken – maszkviselés, távolságtartás, gyakori kézmosás és szellőztetés – túlmutató korlátozásokat. Csaknem teljesen leállították az idegenforgalmat és a vendéglátást, a szállodák így csak üzleti úton lévő vendégeket fogadhatnak, és a vendéglők csak elvitelre főzhetnek. Felfüggesztették a kulturális intézmények – például múzeumok, színházak és mozik –, az amatőrsport-egyesületek és a szabadidő közös eltöltésére szakosodott egyéb intézmények és vállalkozások tevékenységét is.

A tervek szerint ezek a korlátozások mind érvényben maradnak legalább december 20-ig.

Ugyanakkor továbbra is működik a közoktatás és a napközbeni gyermekellátás intézményrendszere, a legtöbb szolgáltatás, a kis-, és nagykereskedelem, a feldolgozóipar és az építőipar.

A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) keddi kimutatása szerint az utóbbi 24 órában 13 554 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-Cov-2). Ez 865-tel kevesebb az egy héttel korábbi 14 419-nél.

Az új esetekkel együtt 942 687 fertőződést regisztráltak Németországban.

A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egy nap alatt 249-cel nőtt, 14 361-re.

A Covid-19 miatt intenzív ellátásra szorulók száma az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) keddi összesítése szerint egy nap alatt 28-cal nőtt, 3770-re. Nagyjából 60 százalékuk – 2176 ember – gépi lélegeztetésre szorul.

A DIVI kimutatása szerint országszerte 27 882 intenzív ellátási ágyat üzemeltetnek, ezek közül 5957 ágy szabad.

(MTI)