Lemondott az albán belügyminiszter csütörtökön azzal a botránnyal összefüggésben, hogy keddre virradóra a rendvédelmi szervek agyonlőttek egy 25 éves férfit, aki megszegte a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási tilalmat.

Úgy döntöttem, hogy véglegesen leköszönök az ország belügyminiszteri posztjáról

– jelentette be közleményében Sander Lleshaj, miután az előző napon Tiranában rendőrök csaptak össze tüntetőkkel, akik a rendőri szervek túlkapása ellen tiltakoztak. A tiltakozók, semmibe véve a tízfős gyülekezési plafont, több százan tiltakoztak, kövekkel dobálták a rendőröket, a belügyminisztériumot, a tiranai polgármesteri hivatalt, valamint a főbb kormányzati épületeket. Megpróbáltak behatolni a belügyminisztériumba és a kormányzati épületkomplexumba, ahol Edi Rama miniszterelnök irodája is található. A rendőrség könnygázt vetett be.

A résztvevők, akiknek túlnyomó többsége nem viselt maszkot, a többi között olyan jelszavakat skandáltak, mint Rama mondjon le.

A tüntetők a kormány épülete előtt álló karácsonyfát is felgyújtották, majd felborították, illetve tönkretették az újévi dekorációt is a belvárosi Szkander bég téren.

A 25 éves Klodian Rashát keddre virradóra lőtték agyon a kijárási tilalom hatálya alatt, mert nem reagált az őt feltartóztatni akaró rendőrök felszólítására. A belügyminiszter közölte, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben.

(MTI)