Elhunyt John le Carré, a kémregények mestere

Elhunyt John le Carré, a második világháború utáni brit kémregény-irodalom egyik leghíresebb írója.

Családjának hétfő hajnali bejelentése szerint John le Carrét 89 éves korában, rövid betegég után érte a halál még szombaton. Az író a tájékoztatás szerint tüdőgyulladásban hunyt el.

A család hangsúlyozta, hogy John le Carré nem az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségben halt meg.

John le Carré 1931-ben született a délnyugat-angliai Dorset megye Poole nevű kisvárosában, David John Moore Cornwell néven.

A titkosszolgálatokkal nem csupán regényei fűzték össze: Cornwell dolgozott a brit elhárításnak (MI5) és a hírszerzésnek (MI6) is.

Az MI6 ügynökeként a hatvanas évek elején diplomáciai szolgálatot teljesített Bonnban és Hamburgban, és bonni megbízatása idején kezdte el John le Carré írói álnevén irodalmi tevékenységét. Első regénye 1961-ben jelent meg Call for the Dead (Ébresztő a halottnak) címmel.

A sikert és a világhírt 1963-ban kiadott The Spy Who Came in from the Cold (A kém, aki a hidegről jött be) című kötet hozta meg számára. A berlini fal felépítése körüli időszakban játszódó regénnyel – amelyről Graham Greene azt mondta, hogy a legjobb kémtörténet, amelyet valaha is olvasott – számos díjat és elismerést nyert; ezek között volt 1964-ben a Somerset Maugham-díj is.

A siker – és a jelentős szerzői honorárium – hatására John le Carré 1964-ben felhagyott a titkosszolgálati munkával, megvált a brit hírszerzéstől és az irodalomnak szentelte életét.

Ezután szinte folyamatosan adta ki jórészt saját tapasztalatait feldolgozó regényeit, amelyek közül többet meg is filmesítettek. A panamai szabót Pierce Brosnan, az Elszánt diplomatát Ralph Fiennes és Rachel Weisz, a Suszter, szabó, baka, kémet Gary Oldman főszereplésével vitték filmre.

Legutóbb, 2014-ben Az üldözött című filmjét mutatták be, Anton Corbijn rendezésében, az azóta elhunyt Philip Seymour Hoffman főszereplésével.

A regényeiből készült filmek közül néhányban – rendszerint egy-egy pillanatra – ő is feltűnik.

John le Carré több mint négy évtizedig Cornwallban élt, születési helyétől nem messze, itt érte a halál is.

Kilenc éve az Oxfordi Egyetem patinás Bodleian Könyvtárának adományozta könyv-, magánkézirat- és fotóarchívumát. A gyűjteményben leghíresebb regényeinek vázlatai és kéziratai is szerepelnek.

(MTI)