Videón, ahogy összecsaptak a rendőrök és a kamionsofőrök Dovernél, mert késik a csatorna újranyitása – Franciaország közben csak negatív koronavírus-teszttel engedi a belépést

Zavargások törtek ki Doverben, miután késik a forgalom újranyitása Nagy-Britannia és Franciaország között.

Kamionsofőrök és rendőrök dulakodnak a doveri kikötő bejáratánál 2020. december 23-án. A mai naptól újraindulhat a teherforgalom és korlátozott mértékben az utasforgalom is Nagy-Britannia és Franciaország között, miután a két kormány hajnalra megállapodott ennek feltételeiről. Az egyezmény értelmében Franciaország negatív koronavírus-gyorsteszthez köti a belépés engedélyezését. A francia hatóságok hétfőn 0 órától állították le a brit oldalról érkező teherforgalmat az Angliában feltűnt új koronavírus-változat gyors terjedése miatt. Fotó: MTI/AP/PA/Steve Parsons

A Sky News Twitter-oldalán videós tudósításban közvetíti az eseményeket – írta meg a Telex.

BREAKING: Confrontations between drivers and police officers in Dover after delays in reopening the Channel crossing.

Szerda hajnalban ugyan megállapodott a két kormány arról, újraindul a teherforgalom Nagy-Britannia és Franciaország között, az egyezmény értelmében ugyanakkor Franciaország negatív koronavírus-gyorsteszthez köti a belépés engedélyezését.

A francia hatóságok hétfőn 0 órától állították le a brit oldalról érkező teherforgalmat az Angliában feltűnt új koronavírus-változat gyors terjedése miatt.

Confrontations have broken out in Dover after delays in reopening the border between the UK and France.@skymarkwhite says it could be a few days for the new haulier testing scheme to work through the backlog.

Get the latest on #COVID19: https://t.co/ewNGpCbHtu pic.twitter.com/FkljRHCOdW