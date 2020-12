Magyar idő szerint vasárnap este fél 12 körül Don Cochran szövetségi ügyész sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a karácsonykor Nashville-ben történt robbantást öngyilkos merénylő okozta.

Az elkövető egy 63 éves, Anhony Q. Warner nevű férfi volt, aki meghalt a robbanásban – írja a telex.hu.

Cochran szerint a munkának nincs vége, tovább nyomoznak például Warner indítékai után (erről nem nyilatkoztak most), de az nagy valószínűséggel már most is kijelenthető, hogy a férfinak nem voltak tettestársai, egyedül követte el a bűntényt.

(telex.hu)