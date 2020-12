Az Európai Unió és Kína "elviekben" lezárta az átfogó beruházási megállapodásról szóló tárgyalásokat – jelentette be Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdai Twitterüzenetében a kínai elnökkel, Hszi-Csin Pinggel folytatott videó-tanácskozás után.

Az EU rendelkezik a világ legnagyobb egységes piacával. Nyitottak vagyunk az új lehetőségekre Kínával, de ragaszkodunk a kölcsönösséghez, az egyenlő versenyfeltételekhez és az alapvető értékeinkhez – tette hozzá az elnök.

A hét éve zajló eszmecserét lezáró tárgyaláson Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Angela Merkel német kancellár, valamint Emmanuel Macron francia elnök is részt vett.

Az Európai Bizottság sajtóközleménye szerint Kína minden eddiginél nagyobb mértékű piaci hozzáférést kínál az uniós befektetők számára, ami lehetőséget ad néhány új piacnyitásra is.

Kína kötelezettséget vállal azzal kapcsolatban is, hogy az uniós vállalatok az országban kiegyensúlyozottabb feltételek mellett versenyezhessenek, valamint több átláthatóságot nyújt az állami támogatású cégek finanszírozásakor, és szigorúbb szabályokat vezet be a technológiai kényszertranszferek területén is. Kína továbbá kötelezettségvállalásokat tett a fenntartható fejlődés előmozdítására és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszermunkára vonatkozó alapegyezményeinek ratifikálására.

A többéves tárgyalások szerdai "elvi" lezárása a folyamat első lépése. A megállapodás aláírására és ratifikálására csak azután kerülhet sor, ha a megállapodás szövegét a felek véglegesítették, és az Európai Parlament, valamint az Európai Tanács is jóváhagyta.

