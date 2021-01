Hitelesítették Biden győzelmét, Trump békés hatalomátadást ígér

Négy ember halálát követelte a tegnapi, Capitolium elleni támadás, de végül a kényszerű halasztást követően megtartották az elektori szavazatok hivatalos számlálását.



Fotó: Facebook/Joe Biden

A szenátus és a képviselőház hitelesítette Joe Biden győzelmét, és bár Trump azt üzente, békés körülmények között adja át a hatalmat január 20-án, továbbra is a választások elcsalását emlegette.

- üzente egyik tanácsadója, Dan Scavino segítségével Trump, akit több közösségi platform is ideiglenesen letiltott.

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:

“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our...